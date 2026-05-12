1725 gobernadores y alcaldes se elegirán el próximo 4 de octubre

1700 autoridades se elegirán en las elecciones regionales y municipales: 196 alcaldes provinciales y 1,694 distritales

1700 autoridades se elegirán en las elecciones regionales y municipales: 196 alcaldes provinciales y 1,694 distritales

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Un total de 196 alcaldes provinciales y 1.694 distritales, correspondientes a las 24 regiones del país, serán elegidos el próximo domingo 4 de octubre en las Elecciones Regionales y Municipales.

Lima encabeza la lista de las regiones que elegirán la mayor cantidad de alcaldes con 171. Le siguen Áncash y Cajamarca con 166 y 127, respectivamente. Luego se ubican Ayacucho (124), Junín (124), Cusco (116), Puno (110), Arequipa (109) y Huancavelica (102).

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Después figuran Apurímac (85), Amazonas (84), Huánuco (84), La Libertad (83), San Martín (78), Piura (65), Loreto (53) e Ica (43).

Mientras que las regiones que elegirán a menos de 40 alcaldes son Lambayeque (38), Pasco (29), Tacna (28), Moquegua (21), Ucayali (19), Tumbes (13) y Callao (7).

El 17 y 24 de mayo se desarrollarán las elecciones primarias

Con miras a definir a sus candidatos, un total de 76 organizaciones políticas realizarán sus elecciones primarias el próximo 17 y 24 de mayo.

El domingo 17 se desarrollarán las elecciones primarias por afiliados. En esta modalidad, los afiliados podrán elegir a sus candidatos para el gobierno y vicegobierno regional, consejero regional, alcalde y regidor provincial, así como alcalde y regidor distrital. Solo dos movimientos regionales, Pasco Joven y Arequipa Avancemos, eligieron este proceso.

Por su parte, 74 organizaciones políticas optaron por la modalidad de delegados. Los precandidatos serán elegidos por representantes de los afiliados. Se trata de 41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales.

En esta modalidad, la elección se divide en dos etapas. El 17 de mayo, los afiliados a las organizaciones políticas elegirán a sus delegados en una elección interna y, posteriormente, el 24 de mayo, los delegados electos definirán las candidaturas para los comicios.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en atención a ello, inició la impresión de las cédulas de sufragio que se utilizarán en las elecciones primarias para las organizaciones que optaron por la modalidad de afiliados, informó Gustavo García, gerente de Gestión Electoral de la ONPE.

Precisó que se imprimirán más de 9.000 cédulas de votación, incluidas las de reserva, y prevén concluir dicha actividad el martes 12 de mayo.

El 1 de junio vence el plazo para que el JNE proclame los resultados de las elecciones primarias. Posteriormente, el 16 de junio culminará el periodo para la inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales. Luego, el 5 de agosto se darán a conocer las listas admitidas y vencerá el plazo para formular el retiro de listas y renuncias. El 20 de agosto es la fecha límite para que se resuelvan las tachas y exclusiones en primera instancia. Finalmente, el 5 de septiembre quedarán establecidas las candidaturas definitivas que competirán en los comicios.

El sorteo de miembros de mesa será el 26 de julio.

Lima concentra el mayor número de electores

A nivel nacional, serán 26.375.611 ciudadanos quienes elegirán a más de 13.000 autoridades, como 25 gobernadores, 25 vicegobernadores, 342 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.714 regidores provinciales, 1.694 alcaldes distritales y 9.036 regidores distritales.

El departamento de Lima concentra el mayor número de electores, con 8.729.535, seguido de La Libertad (1.569.381), Piura (1.551.763), Arequipa (1.237.696), Cajamarca (1.211.286), Cusco (1.144.622), Junín (1.074.449), Lambayeque (1.062.732), Áncash (979.551), Puno (970.635), Loreto (785.611), San Martín (732.276), Ica (722.443), Huánuco (663.261), Ayacucho (525.302), Ucayali (461.012), Apurímac (365.335) y Amazonas (349.288).

En contraste, los departamentos con menor cantidad de electores son Madre de Dios, con 150.164, seguida de Moquegua (166.254), Tumbes (183.306), Pasco (224.946), Tacna (305.570) y Huancavelica (341.668).

Sobre el proceso de votación, durante su presentación ante la Comisión de Constitución, Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, precisó que el uso de ese sistema para las elecciones de octubre dependerá del nuevo jefe que asuma frente al organismo electoral.

Alcaldía y Gobierno Regional de Lima: nombres de posibles precandidatos

El Congreso dispuso que, para las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, los partidos políticos puedan recurrir a la figura de invitados para postular a cargos de gobernador o alcalde.

En el caso de Lima, la mayoría de partidos aún no ha definido a su representante para la alcaldía. Sin embargo, algunos de los nombres que se mencionan son Carlos Bruce, de Surco, por Somos Perú, y Francis Allison, de Magdalena, por Avanza País.

Asimismo, a inicios de este año, la congresista Susel Paredes anunció su candidatura a la alcaldía de Lima por el partido Ahora Nación, con la intención de competir en las elecciones 2026. La parlamentaria precisó que su postulación se encuentra condicionada al proceso de elecciones internas de la agrupación política.

Para el cargo de gobernador regional de Lima, este medio identificó la eventual postulación de Rafael Santos, exalcalde de Pueblo Libre, quien postuló en 2022 como candidato al gobierno regional de Lima por Renovación Popular.

José Bautista Rubio, exfiscal provincial en Huaura, ha iniciado, a través de sus redes sociales, su campaña por el cargo de gobernador regional de Lima mediante el movimiento PRIN (Partido Regionalista de Integración Nacional).

A su vez, Ramón Aldave, esposo de la actual gobernadora regional de Lima, postuló por el partido Alianza para el Progreso (APP) como diputado en las últimas elecciones, pero no logró ser elegido.

Para el cargo de gobernador regional del Callao, se espera la candidatura de Pedro Spadaro Philipp, quien estuvo hasta hace un mes en la alcaldía chalaca, cargo al que renunció, según ley, para postular a un cargo público. Si bien no ha hecho oficial su candidatura al gobierno regional del Callao, continúa realizando proselitismo mediante activaciones en el Callao y su pódcast, 'Habla Pelao'. En las elecciones presidenciales, acompañó y apoyó a Rafael López Aliaga en el último tramo de su campaña. Iría como eventual candidato de Renovación Popular.

También figura Dante Mandriotti, exgobernador chalaco, quien ha compartido en sus redes sociales su intención de postular al gobierno regional del Callao. Esta vez, lo hará con Acción Popular.

Finalmente, Carlos Cox, exalcalde de Carmen de la Legua, postuló al Senado por el Callao con la agrupación Somos Perú en las últimas elecciones presidenciales.