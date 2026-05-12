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Actriz Alessa Wichtel deja potente indirecta tras terminar su romance con Aldo Corzo: “Que nadie ni nada apague tu brillo”

Alessa Wichtel terminó con Aldo Corzo días después de que una conocida modelo lo acusara de un comportamiento indebido. “Tengo límites que no estoy dispuesta a negociar”, dijo la actriz.


Alessa Wichtel sorprendió a más de uno con un mensaje que publicó en sus redes sociales.
Alessa Wichtel sorprendió a más de uno con un mensaje que publicó en sus redes sociales. | Fotos: Instagram.
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La actriz Alessa Wichtel confirmó que su relación con el futbolista Aldo Corzo llegó a su fin, un año después de que ambos se mostraran felices ante las cámaras de televisión. Durante estos meses, la pareja dio muestras de su amor en las redes sociales; sin embargo, desde hace unas semanas dejaron de hacerlo. Ante la ola de rumores, la antagonista de la telenovela ‘Valentina Valiente’ confirmó que está soltera.

Además de revelar que Aldo Corzo y ella han decidido tomar caminos separados y que solo está enfocada en su carrera artística, Alessa Wichtel sorprendió a más de uno con un mensaje que publicó en sus redes sociales, que sería una clara indirecta para el jugador del Club Universitario de Deportes.

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¿Alessa Wichtel mandó indirecta a Aldo Corzo?

Este martes 12 de mayo, Alessa Wichtel utilizó su cuenta de Instagram para compartir un poderoso mensaje, que hace referencia a que ninguna persona puede apagarte ni hacerte sentir mal. Esta publicación se da luego de que la actriz confirmara que terminó con Aldo Corzo, quien hace unas semanas fue expuesto por la modelo Lesly Reyna, a quien lo acusó de tener un comportamiento indebido con ella.

En la imagen que compartió se lee el siguiente mensaje en inglés: “There she glows again”, que traducido al español es “Allí vuelve a brillar”. Junto a la fotografía colocó una descripción similar, pero de su propia cosecha: “Que nadie ni nada apague tu brillo”.

Aldo Corzo, Alessa Witchel

Aldo Corzo y Alessa Witchel se mostraban felices en redes

Alessa Wichtel anunció el fin de su romance con el futbolista Aldo Corzo luego de que la modelo y exreina de belleza Lesly Reyna contara que vivió una mala experiencia con el seleccionado nacional, días previos a la partida de la selección peruana a Rusia para disputar el Mundial del 2018. La influencer relató que se encontraba en una fiesta junto a su amiga Nair, varios jugadores y, según ella, Corzo intentó sobrepasarse con ella.

“Esa fue la peor experiencia de mi vida. Fue muy feo lo que me hizo (Aldo). Tenía 19 años, estaba iniciando en ‘El último pasajero’ (…) Estaban de moda los búnkeres, que los futbolistas como que se encerraban. Yo me quería ir y le dije a Nair que no me sentía cómoda. Fui al baño, porque quería ir al baño, y Aldo quiso entrar al baño conmigo; me jaló para entrar al baño conmigo. De hecho, me quiso besar, pero lo empujé”, confesó Lesly Reyna en el pódcast 'Xno decirlo'.


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