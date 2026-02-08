HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Edson Dávila responde tras ser llamado "Judas" por quedarse en América y no irse con Gisela Valcárcel: "Lo veo de otra forma"

El conductor de 'América hoy' aclaró que no hubo conflictos con Gisela Valcárcel tras su salida de GV Producciones. Asegura que su permanencia en América TV responde a una gran oportunidad profesional.

Gisela Valcárcel y 'Giselo' formaron una buena dupla en 'El gran show'. Foto: Captura YouTube
Gisela Valcárcel y 'Giselo' formaron una buena dupla en 'El gran show'. Foto: Captura YouTube

En medio de la controversia televisiva generada por la salida de GV Producciones de América Televisión, el conductor Edson Dávila, conocido popularmente como 'Giselo', decidió romper su silencio. Su decisión de continuar en el canal 4 y no seguir a Gisela Valcárcel a Panamericana generó duras críticas por parte de algunos televidentes, quienes incluso llegaron a llamarlo "Judas" en redes sociales.

Durante su participación en el programa 'El reventonazo de la Chola', el también bailarín enfrentó los cuestionamientos y explicó que su permanencia en América TV responde a una oportunidad laboral que no podía desaprovechar. El conductor remarcó que su vínculo con la productora terminó en buenos términos y que no existió ningún tipo de enfrentamiento con su exjefa.

‘Giselo’ responde tras quedarse en América TV

Edson Dávila fue contundente al responder las críticas por su continuidad en América Televisión luego de la salida de GV Producciones, liderada por Gisela Valcárcel. En su intervención televisiva, dejó claro que no comparte las versiones que lo acusan de traicionar al equipo original. “No es así en realidad. Yo lo veo de otra forma y creo que cualquiera que está aquí presente, como dije hace un rato, el tren pasa una sola vez”, expresó.

El conductor del magazine de América TV sostuvo que la decisión fue netamente profesional y que agradece la nueva etapa que comienza. “Para mí ha sido una gran oportunidad que se me ha presentado quedarme y yo simplemente la he aprovechado. La voy a aprovechar”, afirmó durante la conversación con Ernesto Pimentel. Estas declaraciones surgen luego de que parte del elenco de GV Producciones se mudara a Panamericana, generando especulaciones sobre posibles fracturas internas.

Además, el popular 'Giselo' aprovechó la pantalla para aclarar que su salida de la productora fue cordial. “Estoy muy agradecido, ojo, también quiero decirlo. No tiene nada que ver porque dicen: ‘Ay, me fui peleando’. Eso no es así. Yo dije: ‘Gracias’. Acabó mi contrato y empecé un nuevo contrato. Así fueron las cosas”, sentenció.

Gisela Valcárcel habló de Edson Dávila y Janet Barboza

Por su parte, Gisela Valcárcel también fue consultada sobre la situación de Edson Dávila y Janet Barboza durante una visita a Iquitos a fines de enero. Frente a las cámaras, la conductora y empresaria evitó alimentar rumores de conflictos o resentimientos. Con un tono conciliador, aseguró que no se sintió traicionada por los talentos que decidieron no continuar con su equipo en Panamericana.

“Yo no creo que me hayan dado la espalda. (Si no han aceptado es) porque no han querido y han tenido una mejor oferta”, respondió Valcárcel, dejando entrever que las decisiones tomadas por sus excolaboradores fueron personales y basadas en nuevas propuestas profesionales. “Nosotros somos un equipo, pero no somos dueños de las personas”, puntualizó ante los medios locales.

