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Einer Gilbert Alva León, conocido como Makanaky, fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) este lunes 11 de mayo. Las imágenes que muestran al tiktoker interceptado por los agentes y trasladado a una comisaría se difundieron rápidamente en redes sociales, lo que generó especulaciones sobre el motivo de la intervención.

En medio del escándalo, el mánager del influencer se pronunció en un programa de streaming para explicar la verdadera razón de la aprehensión. Además, aseguró que él mismo le pidió que se entregara a las autoridades.

“Le ha salido su RQ”: mánager de Makanaky se pronuncia tras su detención

El mánager de Makanaky rompió su silencio en unos audios difundidos por 'Face to Face', pódcast de Carlitos TV en Zentral Studio. Allí explicó que el polémico tiktoker tenía una requisitoria vinculada a un caso relacionado con el boxeador Jonathan Maicelo. “Lo que pasa es que a él le ha salido su RQ. Hace cuatro años, él habló sobre el caso de Maicelo”, afirmó.

El representante precisó que la orden de captura fue consecuencia de una decisión judicial, ya que Makanaky no cumplió con las obligaciones procesales. “Como no entró a firmar ni tampoco fue a sus reuniones de audiencia, le pusieron RQ”, agregó.

Mánager de Makanaky revela que detención fue por “tema de apología”

Más adelante, el mánager aseguró que la situación de Makanaky no fue exactamente una detención, sino una decisión tomada tras su consejo, pues le recomendó presentarse voluntariamente ante las autoridades debido a los compromisos laborales que tenía en mayo de 2026. “Y miren, tampoco le han detenido; yo le dije que se entregara porque, como tenemos abogados, la mejor manera es que se presente para ver ese RQ, eliminarlo, porque tiene viajes en mayo a Cusco, Chepén, Trujillo, Tarapoto. Full contratos”, señaló. No obstante, Carlitos TV relató que el creador de contenidos estaba a punto de iniciar una transmisión en vivo con el streamer Sacha cuando los agentes llegaron. En el registro del momento se aprecia cómo un efectivo le advierte que le colocará los grilletes y Makanaky responde: “Ya. Vamos”.

El representante añadió que se encontraba acompañado de un abogado para resolver la requisitoria y aclaró que esta también estaba vinculada a un proceso por apología. “Acá estoy con abogado para que pueda limpiar su RQ por el tema de apología. Eso fue cuatro años atrás, pero tú sabes que la justicia avanza. Igual estoy acá, apoyándolo”, afirmó.

Aunque no ofreció mayores precisiones, se recuerda que Makanaky fue investigado por la Fiscalía, el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo por presunta apología del delito y violación sexual. El proceso se abrió tras declarar en una entrevista con Jonathan Maicelo que había participado en una violación grupal durante su etapa escolar, relato que luego calificó como una “mentira” o “broma”. A raíz de esas declaraciones, además, instituciones como el Gobierno Regional del Callao decidieron no renovar el contrato del boxeador, al considerar que normalizaba ese tipo de conductas.