Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Melcochita impacta al presentar su nuevo departamento de soltero tras separarse de Monserrat Seminario

A sus 89 años, Melcochita mostró por primera vez el departamento donde vive tras separarse de Monserrat Seminario y aseguró que ahora disfruta de una vida tranquila.

Melcochita asegura estar tranquilo viviendo solo. Foto: composición LR/ATV
Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, sorprendió al mostrar por primera vez el nuevo departamento donde vive actualmente tras separarse de Monserrat Seminario. El reconocido humorista peruano decidió empezar una nueva etapa a sus 89 años luego de protagonizar una mediática ruptura con la madre de sus hijas, a quien acusó públicamente de haber gastado su dinero.

Las cámaras de 'Magaly TV: la firme' ingresaron al nuevo hogar del sonero peruano, ubicado en el distrito de Chorrillos. Aunque todavía continúa amoblando algunos espacios, el sonero ya mostró parte de las recientes adquisiciones que hizo para su comodidad, entre ellas, un moderno juego de muebles para la sala y un televisor.

Melcochita asegura que vive tranquilo y lejos de los problemas

El actor cómico explicó que decidió mudarse tras los tensos momentos que vivió durante su separación de Monserrat Seminario. Cabe recordar que semanas atrás protagonizó una polémica escena cuando acudió acompañado de policías a retirar sus pertenencias de la vivienda donde residía junto con su expareja y sus hijas.

Ahora, Melcochita asegura sentirse mucho más tranquilo viviendo solo en su nuevo departamento. Según contó, disfruta de la paz que tiene actualmente y hasta aprovechó esta nueva etapa para renovar parte de su guardarropa con prendas acordes con su estilo personal. “Estoy soltero y hago lo que quiero, pero cosas buenas, nada de trafas, ni borracheras, ni mujeres”, comentó entre risas durante el recorrido.

El artista peruano también detalló que su vivienda cuenta con tres habitaciones, dos baños, sala, comedor y cocina. Aunque todavía faltan algunos detalles por completar en la decoración y organización de los ambientes, el humorista dejó en claro que se siente cómodo y feliz con esta etapa.

