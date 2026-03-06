Melcochita le responde a Monserrat tras ser acusado de gastar su dinero en juegos de azar Foto: Composición LR | Difusión / Captura de Youtube de 'Magaly TV, la firme'

Melcochita le responde a Monserrat tras ser acusado de gastar su dinero en juegos de azar Foto: Composición LR | Difusión / Captura de Youtube de 'Magaly TV, la firme'

Melcochita, nombre artístico de Pablo Villanueva, negó ser ludópata, tal como dejó entrever su expareja y madre de sus dos últimas hijas, Monserrat Seminario. La noche del jueves 5 de marzo, el humorista se comunicó con Magaly Medina para responder a las acusaciones de su aún esposa, quien aseguró que el artista habría gastado cerca de 5 mil soles en casinos y casas de apuestas.

En la misma línea, Villanueva Branda afirmó que acudirá a la justicia para solicitar la revisión de los estados de cuenta bancarios y así esclarecer qué ocurrió realmente con su dinero. Durante la conversación, Medina Vera le preguntó directamente al artista de 89 años si solía gastar su dinero en juegos de azar. El comediante negó de inmediato. "No, no. no", respondió tajantemente.

Melcochita explica por qué acudía a los casinos

Pablo Villanueva aseguró que su presencia en los casinos se debía principalmente a reuniones sociales con conocidos. "El dueño del casino era mi amigo. Íbamos a tomarnos nuestras aguas", explicó. Además, reveló que en algunas ocasiones el propietario del local le ofrecía fichas para jugar. "Me decía: 'Melcochita, ¿quieres jugar?'. Yo le decía que no, pero igual me daba quinientos o seiscientos dólares en ficha porque era mi amigo", contó.

En otro momento de la entrevista, el humorista admitió que, en ciertas ocasiones, llegó a apostar, pero en montos mínimos. "Si jugaba, jugaba cincuenta centavos o treinta centavos", aseguró. Asimismo, sostuvo que algunas personas cercanas le comentaron que Monserrat Seminario realizaba apuestas con sumas elevadas de dinero."Cuando yo la llevaba, amigos me contaban que ella jugaba a la ruleta y al póquer en grandes cantidades.

Melcochita pide revisar los estados de cuenta de Monserrat Seminario

Ysrael Castillo, abogado del humorista, explicó que su defendido solicitará que se revisen los estados de cuenta bancarios para determinar en qué se habría gastado el dinero proveniente de las presentaciones artística de Melcochita, información que - según señaló - Seminario no quiere mostrar."No me los quiere dar porque ahí sale todo", señaló el artista.

Finalmente, el letrado explicó que el comediante no tenía cuentas bancarias propias por problemas con la SUNAT. Por eso, los pagos por sus presentaciones eran depositados en la cuenta de su esposa. "Ahí sale todo: casino, tanto; fulano de tal, tanto; mandando para esto tanto", concluyó Melcochita.