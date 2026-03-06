HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Votaciones con tablets? y Corte IDH condena a Perú | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Melcochita niega haber gastado su dinero en casinos y exige que Monserrat Seminario muestre sus movimientos bancarios: "Ella jugaba a la ruleta en grandes cantidades"

Pablo Villanueva exigió que Monserrat Seminario entregue los estados de cuenta bancarios para revisar en qué se gastaba su dinero. Además, explicó que lo que ganaba por sus shows era depositado en la cuenta de su esposa, ya que él no tenía cuentas bancarias propias por problemas con la Sunat.

Melcochita le responde a Monserrat tras ser acusado de gastar su dinero en juegos de azar Foto: Composición LR
Melcochita le responde a Monserrat tras ser acusado de gastar su dinero en juegos de azar Foto: Composición LR | Difusión / Captura de Youtube de 'Magaly TV, la firme'

Melcochita, nombre artístico de Pablo Villanueva, negó ser ludópata, tal como dejó entrever su expareja y madre de sus dos últimas hijas, Monserrat Seminario. La noche del jueves 5 de marzo, el humorista se comunicó con Magaly Medina para responder a las acusaciones de su aún esposa, quien aseguró que el artista habría gastado cerca de 5 mil soles en casinos y casas de apuestas. 

En la misma línea, Villanueva Branda afirmó que acudirá a la justicia para solicitar la revisión de los estados de cuenta bancarios y así esclarecer qué ocurrió realmente con su dinero. Durante la conversación, Medina Vera le preguntó directamente al artista de 89 años si solía gastar su dinero en juegos de azar. El comediante negó de inmediato. "No, no. no", respondió tajantemente.

PUEDES VER: Monserrat Seminario acusa a Melcochita de ser "ludópata" y perder más de S/5.000 en casinos: 'Yo le daba a él'

lr.pe

Melcochita explica por qué acudía a los casinos

Pablo Villanueva aseguró que su presencia en los casinos se debía principalmente a reuniones sociales con conocidos. "El dueño del casino era mi amigo. Íbamos a tomarnos nuestras aguas", explicó. Además, reveló que en algunas ocasiones el propietario del local le ofrecía fichas para jugar. "Me decía: 'Melcochita, ¿quieres jugar?'. Yo le decía que no, pero igual me daba quinientos o seiscientos dólares en ficha porque era mi amigo", contó.

En otro momento de la entrevista, el humorista admitió que, en ciertas ocasiones, llegó a apostar, pero en montos mínimos. "Si jugaba, jugaba cincuenta centavos o treinta centavos", aseguró. Asimismo, sostuvo que algunas personas cercanas le comentaron que Monserrat Seminario realizaba apuestas con sumas elevadas de dinero."Cuando yo la llevaba, amigos me contaban que ella jugaba a la ruleta y al póquer en grandes cantidades.

PUEDES VER: Melcochita admite su error y se retracta tras chat expuesto por Monserrat Seminario en el que exige S/15.000: 'Fue un momento de cólera'

lr.pe

Melcochita pide revisar los estados de cuenta de Monserrat Seminario 

Ysrael Castillo, abogado del humorista, explicó que su defendido solicitará que se revisen los estados de cuenta bancarios para determinar en qué se habría gastado el dinero proveniente de las presentaciones artística de Melcochita, información que - según señaló - Seminario no quiere mostrar."No me los quiere dar porque ahí sale todo", señaló el artista. 

Finalmente, el letrado explicó que el comediante no tenía cuentas bancarias propias por problemas con la SUNAT. Por eso, los pagos por sus presentaciones eran depositados en la cuenta de su esposa.  "Ahí sale todo: casino, tanto; fulano de tal, tanto; mandando para esto tanto", concluyó Melcochita. 

Notas relacionadas
Melcochita admite su error y se retracta tras chat expuesto por Monserrat Seminario en el que exige S/15.000: "Fue un momento de cólera"

Melcochita admite su error y se retracta tras chat expuesto por Monserrat Seminario en el que exige S/15.000: "Fue un momento de cólera"

LEER MÁS
Monserrat Seminario muestra chat en el que Melcochita le quiso cobrar S/15.000 para regresar a la casa: “Eso es chantaje”

Monserrat Seminario muestra chat en el que Melcochita le quiso cobrar S/15.000 para regresar a la casa: “Eso es chantaje”

LEER MÁS
Monserrat Seminario acusa a Melcochita de ser "ludópata" y perder más de S/5.000 en casinos: "Yo le daba a él"

Monserrat Seminario acusa a Melcochita de ser "ludópata" y perder más de S/5.000 en casinos: "Yo le daba a él"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

LEER MÁS
Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: “Estaré bien”

Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: “Estaré bien”

LEER MÁS
Gianmarco conmueve al revelar que fue despedido por disquera internacional pese a haber ganado un Grammy: “No lo he contado nunca”

Gianmarco conmueve al revelar que fue despedido por disquera internacional pese a haber ganado un Grammy: “No lo he contado nunca”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ucrania enviará "próximamente" militares a Medio Oriente para apoyar a EE.UU. contra Irán a cambio de respaldo frente a Rusia

Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

Melcochita niega haber gastado su dinero en casinos y exige que Monserrat Seminario muestre sus movimientos bancarios: "Ella jugaba a la ruleta en grandes cantidades"

Espectáculos

Tula Rodríguez celebra que la tercera operación de su hija por una condición congénita fue exitosa: "Gracias Dios"

Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: “Estaré bien”

Paul Michael, novio de Pamela López, no descarta futuro encuentro con Christian Cueva: "Va a tener que conocerme"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNE exhorta a candidato Ricardo Belmont a participar del debate presidencial

José Balcázar: reprograman juicio por presunta difamación hasta el fin de su mandato presidencial

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025