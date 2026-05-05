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Pedro Aquino y su estrategia para no ser descubierto por su esposa y tener un encuentro privado con 'La Chocolatita’

Los detalles del ampay dejan ver cómo el futbolista planificó el encuentro para pasar desapercibido y encontrarse con ‘La Chocolatita’ sin que su esposa lo descubra.

Revelan la estrategia de Pedro Aquino para no ser descubierto por su esposa. Foto: composición LR/ATV/Instagram
Revelan la estrategia de Pedro Aquino para no ser descubierto por su esposa. Foto: composición LR/ATV/Instagram
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El futbolista Pedro Aquino genera revuelo tras revelarse detalles de cómo habría coordinado un encuentro privado con Raiza Martínez, conocida como ‘La Chocolatita’, para evitar levantar sospechas de su esposa Katherine Fernández. Según lo expuesto por la modelo, el jugador de Alianza Lima inició el contacto a través de redes sociales para luego pactar el encuentro en el departamento de la joven.

La creadora de contenido contó qué le dijo el exseleccionado peruano para pactar la cita privada: “Quiero verte, puedo temprano, puedo en la noche”. Antes del encuentro, le volvió a mandar un mensaje para convencerla por completo: “No tengo ningún problema con eso, te lo juro. Mañana paso a las 7:45 a. m., mándame dirección, bebé”, se lee en uno de los mensajes que mostró al programa de Magaly Medina.

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La estrategia que usó Pedro Aquino para encontrarse con ‘La Chocolatita’ sin que su esposa lo descubra

De acuerdo con el testimonio de Raiza Martínez, el contacto con el futbolista comenzó el 30 de diciembre de 2025 a través de Instagram, cuando él le solicitó su número para continuar la conversación por WhatsApp. Desde entonces, ambos habrían mantenido un intercambio constante de mensajes que, con el tiempo, se tornaron más cercanos. "Lo volví loco hasta que me dijo: ‘quiero verte’", relató la modelo, quien aseguró que los chats se intensificaron días antes del encuentro.

Para concretar la reunión sin levantar sospechas, el jugador habría optado por un horario poco habitual: primeras horas de la mañana. Según la creadora de contenido, la cita se realizó el 28 de abril a las 7:45 a. m. en su departamento, lo que le permitiría al futbolista justificar su salida de casa. Además, detalló que llegó vestido completamente de negro y con gorra, buscando pasar desapercibido. El encuentro fue breve, ya que el deportista permaneció aproximadamente 12 minutos antes de retirarse rápidamente del lugar.

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Tras la reunión, la modelo aseguró que el futbolista continuó escribiéndole y mostró interés en volver a verla. "Por mí te veo todos los días, bebé", fue uno de los mensajes posteriores al encuentro. Asimismo, la joven reveló que él le pidió discreción, especialmente para evitar que su amiga, la modelo argentina Xoana González, comentara algo al programa de Magaly Medina. "Que no hable con nadie de las cámaras", indicó.

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