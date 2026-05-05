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Esposa de Pedro Aquino anuncia su separación del futbolista y lanza fuerte dardo a 'La Chocolatita': "Merecemos valorarnos"

El futbolista Pedro Aquino fue ampayado ingresando al departamento de 'La Chocolatita', pese a estar casado. Katherine Fernández, su esposa, comunicó su decisión de separarse para siempre.

Espasa de Pedro Aquino termina su relación con el futbolista. Foto: composición LR/Instagram
Espasa de Pedro Aquino termina su relación con el futbolista. Foto: composición LR/Instagram
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Katherine Fernández pone fin a su matrimonio con Pedro Aquino. La esposa del mediocampista de Alianza Lima anunció públicamente su separación definitiva tras el ampay del futbolista con la modelo conocida como ‘La Chocolatita’. “En relación con los hechos recientemente difundidos en un programa de televisión respecto a la conducta de mi cónyuge, comunico haber tomado la decisión de separarme, en resguardo del bienestar de mi familia y del mío propio”, publicó en Instagram.

Las imágenes difundidas por ‘Magaly TV, la firme’ la noche del 4 de mayo sacudieron la farándula nacional. En el destape, Aquino fue captado ingresando en horas de la mañana al departamento de la creadora de contenido en Surquillo, pese a estar casado con Fernández.

PUEDES VER: ¿Quién es ‘La Chocolatita’, la mujer ampayada con Pedro Aquino, pese a que el futbolista tiene esposa?

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Esposa de Pedro Aquino lanza dardo a ‘La Chocolatita’

En su pronunciamiento, Katherine Fernández reconoció la enorme repercusión que el ampay de Pedro Aquino, su esposo, ha tenido en su vida personal y señaló que prefiere manejar el tema en el ámbito privado. “Dicha situación, de profundo impacto personal, será abordada en el ámbito privado, con la reserva y discreción que corresponde”, precisó. En ese sentido, agradeció que se respetara el contenido del comunicado y el proceso que atraviesa su familia.

Aunque evitó mencionar directamente a ‘La Chocolatita’, cuyo nombre real es Raiza Martínez, dejó entrever un mensaje dirigido a las mujeres que deciden involucrarse con hombres casados. “Y a las mujeres que, sabiendo que se involucran con un hombre casado eligiendo ese camino: de verdad creo que merecemos más. Merecemos valorarnos, hacernos respetar y no prestarnos a situaciones que nos quitan dignidad. Como mujer, me duele verlas caer en ese hoyo, porque juntas valemos mucho más”, expresó, sin referirse a la conducta de su esposo.

Esposa de Pedro Aquino. Foto: captura

Esposa de Pedro Aquino. Foto: captura

PUEDES VER: Futbolista Pedro Aquino es ampayado entrando al departamento de modelo y le es infiel a su esposa

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Esposa de Pedro Aquino eliminó fotos junto al futbolista

Horas antes de anunciar oficialmente su separación de Pedro Aquino, Katherine Fernández ya había dado señales de una decisión contundente en sus redes sociales. Sin pronunciar palabra, eliminó todas las fotografías junto al mediocampista de Alianza Lima poco después de la emisión del ampay en el programa de Magaly Medina.

Además, optó por restringir los comentarios de los usuarios, medida que también replicó el padre de sus tres hijos, con quien contrajo matrimonio en 2019 tras ocho años de relación. Aunque al inicio no lo retiró de su lista de seguidores, finalmente sorprendió al comunicar públicamente su decisión de poner fin a su matrimonio.

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