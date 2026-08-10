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Mark Vito celebra su cumpleaños en Estados Unidos y sorprende al revelar su edad: "Mi niño interior"

El exesposo de Keiko Fujimori festejó su cumpleaños junto con Leslie Echavarría y sorprendió al mostrar que, pese a su edad, mantiene intacto su lado más divertido.

Mark Vito celebró su cumpleaños junto con Leslie Echavarría. Foto: composición LR/Instagram/leslieechavarriatello
Mark Vito celebró su cumpleaños junto con Leslie Echavarría. Foto: composición LR/Instagram/leslieechavarriatello
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Mark Vito celebró su cumpleaños en Estados Unidos junto con Leslie Echavarría y su familia. El empresario publicó en sus redes sociales parte de su celebración y compartió a qué juego se subió junto con su pareja, y dejó una divertida reflexión sobre su edad.

El exesposo de Keiko Fujimori recibió un especial saludo de su novia, quien le dedicó un emotivo mensaje por su cumpleaños. La profesora peruana compartió imágenes de la celebración y destacó la forma en que el creador de contenido aprendió, creció y construyó su vida.

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¿Cuántos años cumplió Mark Vito, el novio de Leslie Echavarría?

Mark Vito se encuentra de vacaciones en Estados Unidos, su país natal, acompañado de su novia Leslie Echavarría. Durante estos días, el empresario ha mostrado en sus redes sociales algunos momentos que viene compartiendo con su familia y su pareja. La estadía coincidió con una fecha especial para el empresario estadounidense, pues el 10 de agosto celebró su cumpleaños número 50.

Uno de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando ambos participaron en juegos con temática de Mario Bros. El creador de contenido se mostró bastante divertido durante la experiencia y aseguró que su novia logra despertar su lado más infantil. "Tú sacas mi niño interior", expresó y posteriormente resumió su celebración con una frase que causó sorpresa entre sus seguidores: "Solo soy un niño de 50 años".

Mark Vito

Mensaje d ela novia de Mark Vito. Foto: Instagram

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Leslie Echavarría dedica emotivo mensaje a Mark Vito por su cumpleaños

Por su parte, Leslie Echavarría no dejó pasar la oportunidad de dedicarle unas palabras especiales a Mark Vito por su cumpleaños. La profesora peruana compartió fotografías y videos de la celebración que tuvieron en Estados Unidos, donde se observa al empresario soplando las velas acompañado de su mamá.

"Es el segundo cumpleaños que tengo la suerte de celebrar a tu lado, y si pudiera pedir algo para ti hoy, sería que algún día todos pudieran conocerte como yo te conozco. Que pudieran conocer tu corazón. Tu nobleza. La forma en la que amas, en la que cuidas y en la que, incluso después de todo lo vivido, sigues teniendo la capacidad de creer, de reír y de empezar de nuevo", escribió Leslie Echavarría.

La joven emprendedora también resaltó el proceso personal que ha vivido el empresario estadounidense desde que ambos se conocieron y expresó sus deseos para la nueva etapa que inicia. "Ojalá algún día el mundo pueda ver un poquito del hombre que yo veo cuando nadie más está mirando. Feliz cumpleaños, amor. Por tus 50 años, por todo lo vivido y, sobre todo, por todo lo bonito que todavía nos queda por vivir", escribió.

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