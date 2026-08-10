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La noche del sábado 8 de agosto, Carlos Alcántara protagonizó uno de los momentos más emotivos del estreno de la nueva temporada de 'Yo soy', en Latina. El actor dejó por unos minutos su lugar como jurado, se caracterizó como Raphael y cantó 'Amor mío' junto a Josué Rivaldo, imitador del artista español.

Lo que entonces desconocían tanto el actor como los integrantes del programa era que la madre de Carlos Alcántara fallecería horas después. Doña Chavela, quien se encontraba delicada de salud y veía el espacio desde su casa, recibió así un último homenaje que su hijo había preparado especialmente para ella.

Carlos Alcántara se transforma en Raphael para cumplir último deseo de su madre

La relación entre Raphael y la familia de Carlos Alcántara viene desde su infancia. El cantante español era uno de los grandes ídolos de su madre, Rosa Isabel Vilar Bazay, conocida como doña Chavela o Chabela. Fue ella quien alentó al actor, desde pequeño, a imitar las canciones del intérprete español durante reuniones y celebraciones familiares.

Por ello, para el estreno de 'Yo soy' 2026, el popular 'Cachín' decidió ponerse en la piel del artista europeo y compartir el escenario con Josué Rivaldo, ganador del programa y reconocido por su imitación del cantante.

Tras interpretar 'Amor mío', explicó emocionado el motivo de su presentación: "Esto quería hacer como un homenaje para mi mamá que está un poquito mal de salud, pero que me está viendo. Quería darle esta sorpresa: ser su Raphael que tanto quería".

Antes de iniciar el programa, además, el exintegrante de 'Pataclaun' había dedicado unas palabras a su madre mirando directamente a cámara: "Ahí en su casa mi madre me está mirando. Mamacita linda, un beso para ti". El gesto adquirió un significado especial tras conocerse su fallecimiento al día siguiente.

Madre de Carlos Alcántara fallece y él se despide con sentido mensaje

El domingo 9 de agosto, Carlos Alcántara confirmó la muerte de su madre Isabel Vilar. La noticia también fue comunicada por Tondero, productora que solicitó discreción y respeto para el actor y sus familiares durante este momento de duelo.

A través de Instagram, el actor le dedicó un mensaje de despedida en el que recordó el esfuerzo de su madre para sacar adelante a sus hijos: "Fuiste una gran mujer, gracias por todo lo que hiciste para sacar adelante a tus hijos sola, me quedo con esa sonrisa hermosa que siempre miraré, todo mi amor para ti".

El homenaje realizado en 'Yo soy' quedó así ligado a uno de los momentos más difíciles de la vida de 'Cachín'. La presentación como Raphael, una figura que marcó la historia familiar desde su niñez, se produjo apenas unas horas antes del fallecimiento de su madre.



