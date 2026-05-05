Pedro Aquino se encuentra en el centro de la polémica tras ser captado en el departamento de Raiza Martínez, conocida como ‘La Chocolatita’, lo que ha desencadenado su separación.

Pedro Aquino se encuentra en el centro de la polémica tras ser captado en el departamento de Raiza Martínez, conocida como ‘La Chocolatita’, lo que ha desencadenado su separación.

Pedro Aquino se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz del ampay de 'Magaly TV: la firme', donde se ve al futbolista cuando ingresa al departamento de Raiza Martínez, mejor conocida como La Chocolatita. Horas después de las imágenes comprometedoras, Katherine Fernández, esposa del jugador de Alianza Lima, anunció el fin de su relación con el padre de sus hijos.

A través de sus redes sociales, Katherine Fernández sorprendió a más de una persona con su comunicado sobre la decisión que tomó al enterarse de que el exseleccionado peruano la traicionó. Asimismo, envió un potente mensaje para las mujeres que se involucran con hombres casados. Todo indica que fue una clara indirecta para La Chocolatita.

¿Esposa de Pedro Aquino lanzó dardo contra La Chocolatita?

Este martes 5 de mayo, Katherine Fernández utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que decidió separarse de Pedro Aquino y aprovechó para compartir un consejo con las mujeres que deciden mantener una relación oculta con hombres comprometidos.

Esposa de Pedro Aquino. Foto: captura

“Y a las mujeres que, sabiendo que se involucran con un hombre casado, eligiendo ese camino, de verdad creo que merecemos más. Merecemos valorarnos, hacernos respetar y no prestarnos a situaciones que nos quitan dignidad”, manifestó la joven. “Como mujer, me duele verlas caer en ese día, porque juntas valemos mucho más”, añadió Katherine Fernández.

En dicho comunicado, Fernández sostuvo que decidió separarse del futbolista para resguardar su bienestar y el de su familia. Asimismo, aclaró que el tema de su ruptura lo manejará entre cuatro paredes.

Como se recuerda, no es la primera vez que exponen al futbolista. Años atrás se reveló que Pedro Aquino le enviaba mensajes cariñosos a la bailarina y cantante Jesse Kate. Asimismo, Xoana González difundió mensajes inapropiados atribuidos al jugador.