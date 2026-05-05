Raiza Martínez, conocida como La Chocolatita, se pronunció por primera vez sobre el ampay que protagonizó junto al futbolista peruano Pedro Aquino, quien recientemente celebró 12 años de relación con su esposa Katherine Fernández. La modelo no solo confirmó el vínculo, sino que también envió un mensaje directo a la pareja del jugador de Alianza Lima, en el que le advierte sobre la existencia de otras mujeres.

“Es un picaflor. De repente no soy la única chica con la que chatea. Debe haber otras por ahí, unas que atracan y otras que no”, declaró la joven en una entrevista, luego de la difusión de imágenes en el programa 'Magaly TV, la firme', en el que se observa al deportista ingresar al departamento de la modelo. A partir de ese momento, la polémica creció por el supuesto acto de infidelidad.

‘La Chocolatita’ aconseja a la esposa de Pedro Aquino tras ampay

Tras el escándalo, la modelo fue consultada sobre qué le diría a Katherine Fernández, madre de los tres hijos del futbolista. La creadora de contenido respondió con una advertencia al dejar entrever que habría otras mujeres con las que hablaría. Asimismo, justificó su decisión de involucrarse con el jugador: “Yo atraqué porque ya era muy insistente, era del año pasado. Entonces dije: ‘¿Por qué no conocerlo?’”.

Por su parte, la esposa del jugador de Alianza Lima ha tomado acciones en sus redes sociales luego de la difusión del ampay. Según se conoció, eliminó las fotografías que mantenía junto a Pedro Aquino en su cuenta personal de Instagram y limitó los comentarios, al igual que el propio exseleccionado.

Cabe recordar que esta no sería la primera vez que el deportista es vinculado a presuntos actos de infidelidad durante su matrimonio, ya que en el pasado fue relacionado con otras figuras del espectáculo, como la cantante Jessy Kate y la modelo argentina Xoana González, amiga de ‘La Chocolatita’, con quienes habría mantenido conversaciones comprometedoras. A pesar de ello, el futbolista y su esposa habrían retomado su relación.