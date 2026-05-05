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Pedro Aquino y su esposa Katherine Fernández cierran comentarios en redes sociales tras ampay de él con modelo

Aunque ninguno se ha pronunciado al respecto, el futbolista mantiene fotos con la madre de sus hijos. En el perfil de ella, en cambio, no se observan publicaciones junto a él, salvo en algunas historias destacadas de celebraciones pasadas.

El futbolista fue ampayado entrando al departamento de una modelo. Foto: Composición LR
El futbolista fue ampayado entrando al departamento de una modelo. Foto: Composición LR
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El futbolista Pedro Aquino se encuentra en el ojo de la tormenta luego del ampay difundido en Magaly TV La Firme, donde fue captado ingresando al departamento de una modelo en el distrito de Surquillo durante las primeras horas de la mañana. El informe, presentado por la ‘urraca’, también incluyó conversaciones atribuidas al jugador.

Tras la emisión del reportaje, tanto Aquino como su esposa, Katherine Fernández, optaron por restringir los comentarios en sus redes sociales y, hasta el momento, no han emitido un pronunciamiento público.

Pedro Aquino limitó los comentarios en sus redes sociales. Foto: Instagram

Pedro Aquino limitó los comentarios en sus redes sociales. Foto: Instagram

PUEDES VER: Futbolista Pedro Aquino es ampayado entrando al departamento de modelo y le es infiel a su esposa

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Pedro Aquino mantiene fotos con su esposa en sus redes pese a ampay

Tras el informe presentado en el programa de Magaly Medina, el mediocampista de Alianza Lima decidió limitar los comentarios en su cuenta de Instagram. En medio de la polémica, Aquino mantiene hasta el momento en su perfil diversas fotografías junto a su esposa.

Entre sus publicaciones destaca una realizada en febrero, en la que celebraba 12 años de relación con Katherine Fernández, acompañada de un detalle floral.

Katherine limita comentarios en su Instagram y no hay registro de publicaciones con el jugador

Por su parte, Katherine Fernández también restringió los comentarios en sus redes sociales tras lo ocurrido. Un detalle que llamó la atención es que en su perfil no se observan publicaciones junto al futbolista.

PUEDES VER: Pamela López estalla y termina definitivamente EN VIVO con Paul Michael tras fuertes peleas: "Me ha contestado horrible"

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Historias destacadas de Katherine Fernández. Foto: Instagram

Historias destacadas de Katherine Fernández. Foto: Instagram

No obstante, en sus historias destacadas por su cumpleaños número 32 aún se conservan algunos registros compartidos. Entre ellos, imágenes de la fiesta celebrada a fines de marzo, donde aparece junto a Aquino, así como una dedicatoria que él le realizó por esa fecha con el mensaje: 'Feliz cumpleaños amor de mi vida', el cual fue respondido por ella con un 'mi amor lindo'.

Pedro Aquino es ampayado entrando al departamento de una modelo

El informe difundido en Magaly TV La Firme mostró al futbolista ingresando al departamento de la modelo Raiza Martínez, en Surquillo, alrededor de las 7:45 a. m. Según las imágenes emitidas, el jugador permaneció en el lugar por aproximadamente 12 minutos antes de retirarse, en un encuentro que, de acuerdo con el reportaje, habría sido coordinado previamente.

Además, la modelo —conocida como ‘La Chocolatita’— presentó conversaciones que, según indicó, habría mantenido con el deportista desde inicios de enero, en las que se evidencian intercambios de carácter cercano. Durante el reportaje, también afirmó que ambos mantuvieron un encuentro íntimo, mientras que la conductora cuestionó el horario en el que se produjo la visita, al coincidir con las actividades deportivas del jugador.

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