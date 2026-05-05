¿Quién es ‘La Chocolatita’, la mujer ampayada con Pedro Aquino, pese a que el futbolista tiene esposa?

Raiza Martínez, conocida como 'La Chocolatita', es la mujer con la que el futbolista peruano Pedro Aquino fue ampayado, pese a mantener una relación de 12 años con su esposa Katherine Fernández. El caso generó controversia no solo por las imágenes difundidas en televisión, sino también porque la propia modelo decidió revelar detalles de su vínculo con el deportista.

Las imágenes emitidas por el programa 'Magaly TV: la firme' muestran al exseleccionado ingresando al departamento de la joven en horas de la mañana, lo que confirmaría una reunión privada. La también amiga de Xoana González, quien en el pasado fue vinculada al actor Julián Zucchi, vuelve a estar en el centro de la atención mediática al convertirse en protagonista de este ampay.

'La Chocolatita'. Foto: Instagram

¿Quién es Raiza Martínez, la modelo captada con el futbolista Pedro Aquino?

Raiza Martínez es una creadora de contenido para adultos que ha ganado notoriedad en redes sociales, en las que comparte fotografías dirigidas a su audiencia. La modelo reside en el distrito de Surquillo, lugar donde tiene un departamento en el que fue captado el futbolista de Alianza Lima ingresando a tempranas horas de la mañana.

No es la primera vez que la joven aparece en televisión vinculada a este tipo de polémicas. En 2024, ya había sido mencionada en el mismo programa de espectáculos, donde reveló conversaciones comprometedoras con el actor argentino Julián Zucchi. Según contó en ese entonces, él reaccionaba constantemente a sus publicaciones y buscaba concretar encuentros privados, pese a que mantenía una relación con la reportera Priscila Mateo. “Julián ha estado pendiente de mis videos desde enero, reaccionaba con corazones y siempre estaba al tanto de mis publicaciones más provocativas”, declaró.

'La Chocolatita' revela las conversaciones con Pedro Aquino

La modelo contó que las conversaciones con Pedro Aquino comenzaron a fines de 2025, específicamente el 30 de diciembre, cuando el futbolista le pidió su número telefónico para mantener contacto privado. A partir de ahí, ambos habrían iniciado una comunicación constante que, con el paso de las semanas, se volvió más cercana. Según la modelo, los mensajes subieron de tono con el tiempo y se intensificaron días antes de la cita.

De acuerdo con su testimonio, fue el 28 de abril, a las 7.45 a. m., cuando se concretó la reunión en su departamento, luego de semanas de intercambio de mensajes. “Hace una semana aproximadamente los mensajes se pusieron más intensos”, reveló Raiza, quien además mostró parte de los chats como evidencia del vínculo. Entre ellos destaca esta frase: “Besito bebé, mándame un mensaje cuando llegues a casa, vale”, así como otros en los que, según indicó, el futbolista le pedía fotos y coordinaban el encuentro.