Docentes salvan de morir tras caída de rocas que destruyó su vehículo en Huánuco

Cuatro ocupantes, entre ellos docentes, evitaron una tragedia en la región Huánuco luego de que grandes rocas cayeran y aplastaran su vehículo en la carretera Huánuco–Lauricocha. El hecho ocurrió en el tramo hacia el distrito de Margos, donde los pasajeros lograron salir de la unidad segundos antes del impacto que dejó el automóvil completamente destruido.

El desprendimiento se produjo tras un fuerte estruendo proveniente del cerro colindante, lo que alertó a los ocupantes y permitió su rápida reacción. Aunque el vehículo quedó inservible, no se registraron fallecidos. Dos personas sufrieron heridas leves y recibieron auxilio de transportistas que circulaban por la vía altoandina.

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Lluvias intensas generan huaicos y bloqueos en carreteras

Las condiciones climáticas también provocaron emergencias en otros puntos de la región. En el sector Alacrán, un huaico de gran magnitud bloqueó la carretera que conecta Pozuzo con Codo de Pozuzo, interrumpiendo el tránsito de pasajeros y mercancías. Algunos ciudadanos intentaron cruzar a pie entre el lodo y las piedras, exponiéndose a situaciones de riesgo.

En esa misma ruta, un camión que transportaba ganado quedó atascado en medio del cauce activado por la quebrada. Las autoridades vinculan estos eventos a las lluvias intensas previstas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que mantiene la alerta en varias provincias del centro del país ante posibles deslizamientos y activación de quebradas.

Intervienen vía afectada en Huacaybamba

Frente a la afectación de la transitabilidad, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, desplegó maquinaria en la ruta PE-14 A. Los trabajos se concentran en el tramo Copuma–Huacaybamba, sector Aray, donde la erosión por lluvias dañó parte de la plataforma asfáltica.

Las brigadas ejecutan labores de relleno con rocas y mejoran el sistema de drenaje para estabilizar el terreno. Esta vía resulta clave para más de 22.000 ciudadanos, por lo que el tránsito se mantiene restringido mientras culminan las evaluaciones técnicas y se garantiza la seguridad en la zona.