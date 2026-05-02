Senamhi emite alerta naranja por incremento de temperatura desde el 3 de mayo en 20 regiones del Perú

Senamhi activa alerta naranja por incremento de temperatura en 20 regiones del Perú | Andina

Senamhi activa alerta naranja por incremento de temperatura en 20 regiones del Perú | Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta naranja ante el pronóstico de incremento de la temperatura en la costa y sierra del país, fenómeno que se extenderá desde el domingo 3 hasta el martes 5 de mayo.

La entidad precisó, en su aviso N.° 168, que el evento se presentará con intensidad moderada a fuerte. Además, advirtió que se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que incrementará los niveles de radiación ultravioleta (UV). También se prevén ráfagas de viento de hasta 35 km/h, principalmente durante las tardes.

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Regiones bajo alerta naranja

Senamhi incluyó a 20 regiones bajo este aviso meteorológico: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Ante ello, el organismo meteorológico recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante el mediodía, usar bloqueador solar, ropa de manga larga y mantenerse hidratada debido al incremento de la radiación ultravioleta.

Pronóstico de temperaturas por días

Para el domingo 3 de mayo, se prevén temperaturas máximas entre 20 °C y 29 °C en la sierra norte y centro.

El lunes 4 de mayo, la costa norte y centro registraría valores entre 25 °C y 35 °C, mientras que la costa sur alcanzaría entre 27 °C y 32 °C. En la sierra norte y centro se estiman entre 20 °C y 29 °C, y en la sierra sur entre 19 °C y 30 °C.

El martes 5 de mayo, las temperaturas máximas oscilarían entre 25 °C y 35 °C en la costa norte y centro, y entre 24 °C y 26 °C en la costa sur. En la sierra norte y centro se mantendrían entre 20 °C y 30 °C, mientras que en la sierra sur alcanzarían valores entre 19 °C y 30 °C.

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