Keiko Fujimori llega de sorpresa a localidad de Ocollo en Ayacucho

La candidata presidencial Keiko Fujimori llegó este viernes de manera sorpresiva al centro poblado de Ocollo, en el distrito de Vinchos (Ayacucho), donde encabezó una breve actividad proselitista ante menos de 30 personas, según se observa en videos difundidos en redes sociales. La visita se realizó por la vía Los Libertadores, sin una escala previa en la ciudad de Huamanga, y evidenció una convocatoria limitada en una zona históricamente adversa a su candidatura.

El desplazamiento hacia esta localidad, un poblado pequeño ubicado aproximadamente a dos horas de Huamanga, se realizó por carretera y, de acuerdo con lo dicho por la propia candidata, tomó cerca de 11 horas. Durante su intervención, Fujimori utilizó vestimenta típica de la zona, como sombrero y pollera, y se apoyó en un megáfono para dirigirse a los asistentes.

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Una llegada sin escala en Huamanga y con escasa convocatoria

La lideresa de Fuerza Popular arribó directamente a Ocollo sin realizar actividades previas en la capital regional de Ayacucho. Su traslado fue íntegramente por vía terrestre, en un recorrido que ella misma calificó como complicado. A su llegada, fue recibida por un grupo reducido de residentes, en un espacio abierto en el que la convocatoria no superaba las 30 personas.

Durante su intervención, Keiko Fujimori centró su discurso en el abandono estatal que, según afirmó, enfrentan las comunidades rurales.

“Muchas gracias por este cariño, demostración, traje hermoso. Por todo este recibimiento de las diferentes comunidades que han venido para expresar sus necesidades. He sufrido para llegar hasta aquí, he padecido 11 horas para llegar a su pueblo. Es lo que sufren ustedes siempre pero nadie les hace caso, el Estado los ha dejado tirados”, sostuvo ante los asistentes.

Ayacucho: un bastión adverso para Fujimori

Cabe señalar que en la región Ayacucho, el respaldo electoral ha sido históricamente esquivo para Fujimori. En los comicios recientes, el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú obtuvo la mayor votación en esta región (88.382 votos), mientras que Fujimori quedó relegada al cuarto lugar (22.869 votos).

Históricamente, en Ayacucho persiste un rechazo significativo hacia su figura política, lo que se traduce en una baja capacidad de convocatoria en actividades proselitistas, como la registrada en Ocollo.

Antecedente en el sur: una estrategia que se repite

No es la primera vez que Fujimori realiza visitas de este tipo en regiones del sur andino. Antes de la primera vuelta electoral, protagonizó una actividad similar en Puno. Allí visitó el fundo San Antonio, ubicado en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar. Esa visita también se caracterizó por una convocatoria reducida y un intento de acercamiento directo a comunidades locales. Este tipo de desplazamientos parece responder a una estrategia de presencia territorial en zonas en las que su candidatura enfrenta mayores resistencias.