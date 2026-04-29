Paul Michael lanza fuerte calificativo a Pamela López durante discusión en ‘La granja VIP’: “Manipuladora”
La discusión se originó porque Paul Michael quería tener un encuentro íntimo con Pamela López dentro de ‘La granja VIP’.
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Paul Michael protagonizó una fuerte discusión con su novia, Pamela López, la noche del 28 de abril durante el 24/7 de 'La granja VIP'. El salsero la calificó de “manipuladora”, ya que, según él, la influencer recurre a situaciones del pasado para sustentar desacuerdos actuales.
El conflicto se originó cuando la todavía esposa de Christian Cueva se negó a tener intimidad con el cantante dentro del reality, con el argumento de que sus hijos podían estar viendo todo afuera. A raíz de ello, ambos se recriminaron diversas actitudes.
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Pamela López se niega a tener encuentro con Paul Michael y él se molesta
Luego de que Pamela López rechazara el pedido de Paul Michael de tener intimidad en el reality 'La granja VIP', el cantante la acusó de ser manipuladora, lo que desató una tensa discusión frente a cámaras.
“Manipulas de esta manera, porque ya vas a meter más cosas”, le dijo el salsero, lo que provocó la reacción de la influencer, quien le exigió respeto. “¿Por qué me ofendes? ¿Por qué metes la palabra manipulación?”
Frente a esto, Michael sostuvo que utilizó ese término por la forma en que ella conducía la conversación. Sin embargo, la explicación no calmó la situación y generó mayor molestia en Pamela. “Es que eres una mier** cuando te comportas como una mier**, porque hablas…”, finalizó muy alterada.
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Participantes presenciaron discusión entre Pamela López y Paul Michael
Los demás miembros de 'La granja VIP' fueron testigos de la discusión entre Pamela López y Paul Michael, lo que llevó a la influencer a señalar que habría preferido tratar el tema en privado. “Están viniendo más personas para que escuchen nuestra conversación”.
Por su parte, en redes sociales, varios usuarios criticaron a ambos por exponer un tema personal en señal abierta. No obstante, otro grupo respaldó a Pamela López por poner límites sobre ese tema y exigir respeto.