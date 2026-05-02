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Querido cómico 'Pompinchú' recibe el último adiós en velorio abierto al público en el Ministerio de Cultura

Fans tendrán la oportunidad de despedirse de 'Pompinchú' tras su lamentable fallecimiento. El Ministerio de Cultura también rindió un homenaje al cómico a través de sentidas palabras.

'Pompinchú' falleció este viernes 1 de mayo tras permanecer varios días en UCI.
'Pompinchú' falleció este viernes 1 de mayo tras permanecer varios días en UCI. | Foto: Instagram
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El rubro de la comedia peruana vuelve a vestirse de luto. Alfonso Gonzáles Mendoza, más conocido como ‘Pompinchú’, falleció este viernes 1 de mayo a los 55 años en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre. Su partida se produjo a causa de complicaciones renales y pulmonares derivadas de una infección bacteriana tras una cirugía de cadera. La noticia golpeó con fuerza a sus seguidores y recordó la reciente pérdida de Manolo Rojas, otro referente del humor nacional.

La muerte de Pompinchú deja un vacío en la escena popular que lo vio crecer desde las calles hasta la televisión. Su estilo improvisado y cercano lo convirtió en un ícono de la comicidad urbana, capaz de conectar con públicos diversos y de marcar distintas generaciones.

PUEDES VER: Cómico Pompinchú falleció tras permanecer varios días internado en UCI

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Restos de ‘Pompinchú’ son velados en el Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura abrió las puertas de la Sala Paracas, ubicada en su sede de San Borja, para que seguidores, familiares y colegas puedan despedirse de ‘Pompinchú’. El velorio se realiza este sábado 2 de mayo desde el mediodía y se extenderá hasta las 9.00 p. m., en un espacio dispuesto especialmente para rendir homenaje a su trayectoria.

La ceremonia permitirá que el público se acerque para darle el último adiós y expresar su gratitud hacia el artista que llevó humor y alegría a miles de personas. El acceso será libre y se realizará por la avenida Javier Prado, junto al Banco de la Nación.

Velorio de 'Pompinchú' será este sábado 2 de mayo

Velorio de 'Pompinchú' será este sábado 2 de mayo. Foto: Ministerio de Cultura

PUEDES VER: El último video que grabó en vida el cómico ambulante Pompinchú solo 2 semanas antes de morir

lr.pe

Ministerio de Cultura rinde homenaje a ‘Pompinchú’

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Cultura resaltó la capacidad de ‘Pompinchú’ para conectar con la gente y convertirse en un referente del humor popular. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Alfonso Gonzáles Mendoza, conocido artísticamente como ‘Pompinchú’, destacado cómico que conquistó al público con su improvisación, creatividad y cercanía”, se indicó al inicio del mensaje.

La institución enfatizó que su estilo representó un componente esencial de la cultura urbana y que su recuerdo permanecerá como símbolo de alegría y proximidad con el público. “A lo largo de su trayectoria, llevó alegría a cientos de personas y se consolidó como uno de los referentes más queridos de la cultura popular peruana”, añadió el comunicado.

El pronunciamiento también incluyó un mensaje de solidaridad hacia sus familiares y amigos, subrayando que el cómico ambulante dejó una huella imborrable en quienes crecieron disfrutando de sus presentaciones.

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