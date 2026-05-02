Roberto Sánchez participó con López Chau en marcha de la CGTP por la mejora de condiciones laborales

Roberto Sánchez, candidato presidencial, participó en la marcha por el Día del Trabajador. | Difusión

Roberto Sánchez, candidato presidencial, participó en la marcha por el Día del Trabajador. | Difusión

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y el líder de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, estuvieron en la marcha impulsada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). La movilización evidenció la alianza que tienen ambos políticos de cara a la segunda vuelta.

La marcha inició en la Plaza Dos de Mayo, allí los gremios de trabajadores se reunieron para luego desplazarse por diversas zonas del Centro de Lima. Durante el recorrido Sánchez resaltó la importancia de tener una propuesta de gobierno enfocada en el bienestar del trabajador.

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“Las fuerzas políticas, las fuerzas democráticas, nuestros gremios de trabajadores, las fuerzas sociales que en la calle siempre nos encontramos, sobre todo hoy el 01 de mayo, donde hombres y mujeres no solo necesitan ser reivindicados, sino que haya una propuesta de gobierno que afiance la agenda social, la agenda de los trabajadores postergados en todo este régimen mercantilista que no nos representa”, señaló el aspirante presidencial.

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El candidato exigió justicia en las condiciones laborales y manifestó que era necesario mejorar la “remuneración mínima, los derechos laborales, su estatus social”.

Alianzas de cara a la segunda vuelta

Roberto Sánchez dio a conocer que su partido ha comenzado a dialogar con diversas fuerzas políticas. El propósito es consolidar un bloque estratégico de cara a la segunda vuelta.

Esta iniciativa se presenta en un contexto en el que todavía no se ha confirmado quién será el candidato que compita contra Keiko Fujimori. Sin embargo, Sánchez mantiene su ventaja sobre López Aliaga, a pocos días de completarse el conteo y conocerse los resultados oficiales.

Sánchez detalló que las conversaciones son con “todo el bloque de las nuevas representaciones políticas”. Aunque el candidato no ahondó en el avance de estas negociaciones, precisó que busca crear una propuesta unificada.

En esa misma línea, López-Chau es uno de los políticos que también ha estado en conversaciones con diferentes partidos para conformar una alianza que respete la democracia y fortalezca la legitimidad de los comicios actuales.

Al tener el mismo objetivo, ambas figuras políticas podrían estar coordinando una posible alianza al ser vistos marchando juntos en la movilización por el Día del Trabajador, una imagen simbólica que puede consolidarse de cara a la segunda vuelta. Sobre todo cuando López-Chau ha anunciado reiteradas veces que no respaldaría la candidatura de Keiko Fujimori.

Juntos por el Perú denuncia a alcalde de Lima por vulneración del principio de neutralidad

El partido Juntos por el Perú presentó una denuncia formal contra el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ante el Jurado Electoral Especial. La acusación sostiene que el alcalde no respetó el principio de neutralidad, el cual obliga a las autoridades a mantenerse al margen y no intervenir en temas electorales mientras están en el cargo.

Según el personero del partido, Carlos Adeval Zafra, Reggiardo habría utilizado recursos y su posición en la Municipalidad de Lima para divulgar narrativas de un falso fraude que interfieren en las elecciones. El problema principal surgió el 28 de abril, cuando el alcalde cuestionó públicamente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por decidir no convocar a elecciones complementarias.

En su mensaje, el alcalde de Lima aseguró actuar "en defensa de los vecinos" y exigió al JNE que reconsiderara su postura, cuestionando incluso si el proceso era legítimo. Además, responsabilizó a la ONPE y al JNE por diversos incidentes ocurridos durante las votaciones, advirtiendo que podría llevar el caso hasta el Tribunal Constitucional.