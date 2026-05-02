HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE al 97.415%: Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga
Resultados ONPE al 97.415%: Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga     Resultados ONPE al 97.415%: Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga     Resultados ONPE al 97.415%: Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga     
Espectáculos

Pati Lorena se quiebra tras ser criticada por fuerte insulto a Mónica Torres y admite su error: "Mi respeto hacia ella se fue"

La productora Pati Lorena generó controversia en 'La Granja VIP Perú' tras insultar a Mónica Torres por su peso, lo que provocó indignación en redes sociales y una confrontación con Ethel Pozo.

Pati Lorena admitió que no tiene una buena convivencia con Mónica Torres en 'La Granja VIP Perú'.
Pati Lorena admitió que no tiene una buena convivencia con Mónica Torres en 'La Granja VIP Perú'. | Foto: composición LR/P
Compartir

Pati Lorena vuelve a estar en el ojo de la tormenta en 'La Granja VIP Perú'. La exproductora de Gisela Valcárcel desató una fuerte polémica tras insultar a la actriz Mónica Torres con un calificativo sobre su peso, lo que generó indignación en redes sociales. El conflicto escaló cuando Ethel Pozo la enfrentó en plena transmisión, lo que obligó a Lorena a reconocer su error y evidenció no solo la tensión que mantiene con Torres, sino también cómo la afectaba el caso de Diego Chávarri.

Pati, quien recientemente regresó al reality de Panamericana TV, no pudo evitar quebrarse frente a las cámaras ante esta situación. Paralelamente, su equipo de trabajo emitió un comunicado oficial en el que se deslindó de sus declaraciones.

PUEDES VER: Pati Lorena rompe en llanto tras ser impedida de revelar mensaje de la novia de Diego Chávarri en 'La granja VIP Perú': "Me está afectando"

lr.pe

¿Qué dijo Pati Lorena sobre Mónica Torres?

La controversia estalló durante una conversación con Pablo Herrera, cuando Pati Lorena lanzó el insulto “gorda de mier**” contra Mónica Torres, a quien acusó de sembrar intrigas con comentarios dirigidos a Shirley Arica.

Herrera, actor argentino vinculado sentimentalmente a la 'Chica Realidad' dentro de 'La Granja VIP', reaccionó de inmediato y rechazó la expresión de la productora. Sin embargo, lejos de retractarse, Lorena insistió en manifestar su malestar por las supuestas actitudes conflictivas de la recordada actriz de 'Al fondo hay sitio'.

PUEDES VER: Gabriela Herrera pide perdón a Thalía Bentin, novia de Diego Chávarry, tras ser expuesta en ‘La granja VIP’ por coqueteos: “No va a pasar nada”

lr.pe

Pati Lorena admite su error tras insultar a Mónica Torres y se quiebra

Tras el incidente, Ethel anunció que la producción decidió sancionar a Pati Lorena por haber incumplido el contrato de confidencialidad al compartir información con Chávarri. Como consecuencia, la productora perdió la posibilidad de buscar la salvación tras ser nominada y fue enviada directamente al refugio. Allí, la conductora reiteró que el castigo también respondía al insulto contra Mónica.

En ese contexto, Lorena asumió su responsabilidad sin rodeos y ofreció disculpas públicas tanto a la actriz como a sus familiares. “Pido perdón por eso, fue algo que no debí haber dicho. Le pido perdón a ella, a su familia que de repente lo han visto. No tengo defensa sobre eso. Le pido perdón por lo que dije, de repente fue un abrupto de mi parte porque no tengo una buena convivencia con ella”, manifestó.

Más adelante, explicó que su reacción se originó en lo que consideraba actitudes hipócritas de Torres. “Siento que en dos oportunidades, ella ha negado tajantemente de manera descarada. Mi respeto o cariño hacia ella se fue, pero igual pido perdón por lo que dije”, agregó. Finalmente, al referirse también a la información filtrada hacia Chávarri, Lorena terminó quebrándose. La psicóloga del programa ingresó al refugio para escuchar sus preocupaciones y la abrazó mientras la productora se mostraba visiblemente afectada.

Notas relacionadas
Pati Lorena rompe en llanto tras ser impedida de revelar mensaje de la novia de Diego Chávarri en 'La granja VIP Perú': "Me está afectando"

Pati Lorena rompe en llanto tras ser impedida de revelar mensaje de la novia de Diego Chávarri en 'La granja VIP Perú': "Me está afectando"

LEER MÁS
Gabriela Herrera pide perdón a Thalía Bentin, novia de Diego Chávarry, tras ser expuesta en ‘La granja VIP’ por coqueteos: “No va a pasar nada”

Gabriela Herrera pide perdón a Thalía Bentin, novia de Diego Chávarry, tras ser expuesta en ‘La granja VIP’ por coqueteos: “No va a pasar nada”

LEER MÁS
Diego Chávarri se disculpa con su novia Thalía Bentin tras polémica conversación con Gabriela Herrera: "Es la mujer de mi vida"

Diego Chávarri se disculpa con su novia Thalía Bentin tras polémica conversación con Gabriela Herrera: "Es la mujer de mi vida"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gisela Valcárcel cumple su sueño y sorprende con la construcción de lujosa casa de playa: "Confiar en la visión"

Gisela Valcárcel cumple su sueño y sorprende con la construcción de lujosa casa de playa: "Confiar en la visión"

LEER MÁS
Yaco Eskenazi confiesa que le diagnosticaron TDAH a los 46 años y revela la reacción de su madre: "No entendía"

Yaco Eskenazi confiesa que le diagnosticaron TDAH a los 46 años y revela la reacción de su madre: "No entendía"

LEER MÁS
Jazmín Pinedo muestra su vientre y hace importante anuncio junto a su novio extranjero Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

Jazmín Pinedo muestra su vientre y hace importante anuncio junto a su novio extranjero Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

LEER MÁS
Onelia Molina impacta al revelar el motivo oculto que aún la une a su exnovio Mario Irivarren: “El cariño no se va a ir nunca”

Onelia Molina impacta al revelar el motivo oculto que aún la une a su exnovio Mario Irivarren: “El cariño no se va a ir nunca”

LEER MÁS
Susy Díaz muestra su moderno departamento tras dejar su vivienda por problemas de dinero con Flor Polo: “Tengo cámaras, desde mi celular puedo ver todo”

Susy Díaz muestra su moderno departamento tras dejar su vivienda por problemas de dinero con Flor Polo: “Tengo cámaras, desde mi celular puedo ver todo”

LEER MÁS
'Hijo' de Pompinchú conmueve al despedirse de cómico ambulante fallecido con desgarrador mensaje: "Nunca había sufrido tanto"

'Hijo' de Pompinchú conmueve al despedirse de cómico ambulante fallecido con desgarrador mensaje: "Nunca había sufrido tanto"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025