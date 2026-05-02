Pati Lorena vuelve a estar en el ojo de la tormenta en 'La Granja VIP Perú'. La exproductora de Gisela Valcárcel desató una fuerte polémica tras insultar a la actriz Mónica Torres con un calificativo sobre su peso, lo que generó indignación en redes sociales. El conflicto escaló cuando Ethel Pozo la enfrentó en plena transmisión, lo que obligó a Lorena a reconocer su error y evidenció no solo la tensión que mantiene con Torres, sino también cómo la afectaba el caso de Diego Chávarri.

Pati, quien recientemente regresó al reality de Panamericana TV, no pudo evitar quebrarse frente a las cámaras ante esta situación. Paralelamente, su equipo de trabajo emitió un comunicado oficial en el que se deslindó de sus declaraciones.

¿Qué dijo Pati Lorena sobre Mónica Torres?

La controversia estalló durante una conversación con Pablo Herrera, cuando Pati Lorena lanzó el insulto “gorda de mier**” contra Mónica Torres, a quien acusó de sembrar intrigas con comentarios dirigidos a Shirley Arica.

Herrera, actor argentino vinculado sentimentalmente a la 'Chica Realidad' dentro de 'La Granja VIP', reaccionó de inmediato y rechazó la expresión de la productora. Sin embargo, lejos de retractarse, Lorena insistió en manifestar su malestar por las supuestas actitudes conflictivas de la recordada actriz de 'Al fondo hay sitio'.

Pati Lorena admite su error tras insultar a Mónica Torres y se quiebra

Tras el incidente, Ethel anunció que la producción decidió sancionar a Pati Lorena por haber incumplido el contrato de confidencialidad al compartir información con Chávarri. Como consecuencia, la productora perdió la posibilidad de buscar la salvación tras ser nominada y fue enviada directamente al refugio. Allí, la conductora reiteró que el castigo también respondía al insulto contra Mónica.

En ese contexto, Lorena asumió su responsabilidad sin rodeos y ofreció disculpas públicas tanto a la actriz como a sus familiares. “Pido perdón por eso, fue algo que no debí haber dicho. Le pido perdón a ella, a su familia que de repente lo han visto. No tengo defensa sobre eso. Le pido perdón por lo que dije, de repente fue un abrupto de mi parte porque no tengo una buena convivencia con ella”, manifestó.

Más adelante, explicó que su reacción se originó en lo que consideraba actitudes hipócritas de Torres. “Siento que en dos oportunidades, ella ha negado tajantemente de manera descarada. Mi respeto o cariño hacia ella se fue, pero igual pido perdón por lo que dije”, agregó. Finalmente, al referirse también a la información filtrada hacia Chávarri, Lorena terminó quebrándose. La psicóloga del programa ingresó al refugio para escuchar sus preocupaciones y la abrazó mientras la productora se mostraba visiblemente afectada.