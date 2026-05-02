HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE al 97.415%: Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga
Resultados ONPE al 97.415%: Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga     Resultados ONPE al 97.415%: Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga     Resultados ONPE al 97.415%: Sánchez saca ventaja por 26 mil 872 votos sobre López Aliaga     
Mundo

"Por la justicia": María Corina Machado insta a la protesta en más de 120 ciudades por los presos políticos

El Comando Con Venezuela organizará más de 20 puntos de concentración en el país, incluyendo la sede del SEBIN en Caracas, donde se encuentran numerosos presos políticos.

En Caracas, uno de los lugares previstos será la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Foto: AFP.
En Caracas, uno de los lugares previstos será la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Foto: AFP.
Compartir

María Corina Machado convocó concentraciones en más de 120 ciudades del mundo, incluida Caracas, en respaldo a los presos políticos y “perseguidos” en Venezuela. La jornada busca elevar un reclamo “por la libertad, por la justicia, por la democracia”.

“Ellos y sus familias necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza y por eso alzaremos nuestra voz, este domingo 3 de mayo, para que el mundo entero escuche el clamor”, añadió en su mensaje.

TE RECOMENDAMOS

LO MEJOR DE LOS PROGRAMAS LR +

Por su parte, el Comando Con Venezuela, equipo de organización de la líder opositora, estableció más de 20 puntos de concentración en distintas ciudades. En Caracas, uno de los lugares previstos será la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocida como El Helicoide, donde permanecen o estuvieron detenidos numerosos presos políticos.

PUEDES VER: China se fortalece en América Latina y avanza con la construcción de 12.034 casas para familias vulnerables en un país de la región

lr.pe

Una protesta internacional

La convocatoria también se extenderá a otros países. En España se anunciaron 12 puntos de concentración en ciudades como Madrid, Tenerife, Valencia y Barcelona. A la jornada se sumarán además actos en Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Francia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, Uruguay, Colombia y Perú, entre otros.

Cabe recordar que Machado permanece fuera de Venezuela desde diciembre pasado, cuando viajó a Noruega para recibir la medalla del Premio Nobel de la Paz. En ese contexto, la convocatoria se realizó mediante un video publicado en sus redes sociales.

Aún hay presos políticos

Según una entrevista publicada por la plataforma Foro Penal, Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, afirmó que en Venezuela se mantienen actualmente 454 presos políticos, entre ellos 186 militares, pese a las excarcelaciones registradas desde enero de este año. El abogado advirtió que la disminución de detenidos no representa una solución definitiva, debido a que muchas personas liberadas continúan bajo medidas restrictivas.

En entrevista con Martí Noticias, explicó que, desde el anuncio realizado el 8 de enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez sobre la liberación de detenidos por motivos políticos, se han producido aproximadamente 800 excarcelaciones en el país.

Al ser consultado sobre las razones de esta reducción, Romero respondió que “definitivamente fue el cambio que ocurrió en enero”, en referencia a la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump el 3 de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta juicio en Estados Unidos.

“Aquí ha habido una definitiva influencia relacionada con ese cambio, con esa situación, con lo que ocurrió, que impulsó la liberación y excarcelación de presos políticos”, sostuvo. “Sin embargo, sigo insistiendo en que no es la solución total”.

Falta de una absolución plena

Romero añadió que todavía hay excarcelados que no cuentan con libertad plena, pues permanecen sometidos a medidas restrictivas y procesos judiciales de carácter político. Según dijo, estas personas deben continuar enfrentando juicios “sin justificación, sin excusa”.

El director también alertó que la cifra de presos políticos podría volver a aumentar debido a nuevos casos que se hicieron públicos. Explicó que durante años muchas familias evitaron denunciar detenciones por temor, pero recientemente comenzaron a hacerlo, lo que permitió identificar expedientes que no estaban documentados.

“El monstruo de la represión que llamamos nosotros, está allí todavía, porque los agentes que lo manejan están allí todavía. Las instituciones que nosotros consideramos que no son independientes y no son realmente instituciones, sino son entidades que dependen del Ejecutivo y que funcionan para la represión, están allí todavía, pero la represión al menos no se ha reactivado”, explicó.

Notas relacionadas
María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela cuando celebren "elecciones limpias y libres" con apoyo de EE.UU.

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela cuando celebren "elecciones limpias y libres" con apoyo de EE.UU.

LEER MÁS
María Corina Machado exige convocar elecciones presidenciales en Venezuela: "Lo antes posible"

María Corina Machado exige convocar elecciones presidenciales en Venezuela: "Lo antes posible"

LEER MÁS
María Corina Machado celebra reapertura de Vente Venezuela en Caracas y asegura que "estamos muy cerca de la libertad"

María Corina Machado celebra reapertura de Vente Venezuela en Caracas y asegura que "estamos muy cerca de la libertad"

LEER MÁS
China se fortalece en América Latina y avanza con la construcción de 12.034 casas para familias vulnerables en un país de la región

China se fortalece en América Latina y avanza con la construcción de 12.034 casas para familias vulnerables en un país de la región

LEER MÁS
Estados Unidos retirará 5.000 soldados de Alemania y enciende las alertas de defensa en Europa y la OTAN

Estados Unidos retirará 5.000 soldados de Alemania y enciende las alertas de defensa en Europa y la OTAN

LEER MÁS
Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La playa de 5 km en un país de Sudamérica que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

La playa de 5 km en un país de Sudamérica que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

LEER MÁS
China se fortalece en América Latina y avanza con la construcción de 12.034 casas para familias vulnerables en un país de la región

China se fortalece en América Latina y avanza con la construcción de 12.034 casas para familias vulnerables en un país de la región

LEER MÁS
Un nuevo puerto en Sudamérica promete darle a Paraguay un acceso directo al mar: se proyecta inversión de US$150 millones

Un nuevo puerto en Sudamérica promete darle a Paraguay un acceso directo al mar: se proyecta inversión de US$150 millones

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025