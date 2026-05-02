En Caracas, uno de los lugares previstos será la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Foto: AFP.

En Caracas, uno de los lugares previstos será la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Foto: AFP.

María Corina Machado convocó concentraciones en más de 120 ciudades del mundo, incluida Caracas, en respaldo a los presos políticos y “perseguidos” en Venezuela. La jornada busca elevar un reclamo “por la libertad, por la justicia, por la democracia”.

“Ellos y sus familias necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza y por eso alzaremos nuestra voz, este domingo 3 de mayo, para que el mundo entero escuche el clamor”, añadió en su mensaje.

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Por su parte, el Comando Con Venezuela, equipo de organización de la líder opositora, estableció más de 20 puntos de concentración en distintas ciudades. En Caracas, uno de los lugares previstos será la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocida como El Helicoide, donde permanecen o estuvieron detenidos numerosos presos políticos.

Una protesta internacional

La convocatoria también se extenderá a otros países. En España se anunciaron 12 puntos de concentración en ciudades como Madrid, Tenerife, Valencia y Barcelona. A la jornada se sumarán además actos en Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Francia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, Uruguay, Colombia y Perú, entre otros.

Cabe recordar que Machado permanece fuera de Venezuela desde diciembre pasado, cuando viajó a Noruega para recibir la medalla del Premio Nobel de la Paz. En ese contexto, la convocatoria se realizó mediante un video publicado en sus redes sociales.

Aún hay presos políticos

Según una entrevista publicada por la plataforma Foro Penal, Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, afirmó que en Venezuela se mantienen actualmente 454 presos políticos, entre ellos 186 militares, pese a las excarcelaciones registradas desde enero de este año. El abogado advirtió que la disminución de detenidos no representa una solución definitiva, debido a que muchas personas liberadas continúan bajo medidas restrictivas.

En entrevista con Martí Noticias, explicó que, desde el anuncio realizado el 8 de enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez sobre la liberación de detenidos por motivos políticos, se han producido aproximadamente 800 excarcelaciones en el país.

Al ser consultado sobre las razones de esta reducción, Romero respondió que “definitivamente fue el cambio que ocurrió en enero”, en referencia a la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump el 3 de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta juicio en Estados Unidos.

“Aquí ha habido una definitiva influencia relacionada con ese cambio, con esa situación, con lo que ocurrió, que impulsó la liberación y excarcelación de presos políticos”, sostuvo. “Sin embargo, sigo insistiendo en que no es la solución total”.

Falta de una absolución plena

Romero añadió que todavía hay excarcelados que no cuentan con libertad plena, pues permanecen sometidos a medidas restrictivas y procesos judiciales de carácter político. Según dijo, estas personas deben continuar enfrentando juicios “sin justificación, sin excusa”.

El director también alertó que la cifra de presos políticos podría volver a aumentar debido a nuevos casos que se hicieron públicos. Explicó que durante años muchas familias evitaron denunciar detenciones por temor, pero recientemente comenzaron a hacerlo, lo que permitió identificar expedientes que no estaban documentados.

“El monstruo de la represión que llamamos nosotros, está allí todavía, porque los agentes que lo manejan están allí todavía. Las instituciones que nosotros consideramos que no son independientes y no son realmente instituciones, sino son entidades que dependen del Ejecutivo y que funcionan para la represión, están allí todavía, pero la represión al menos no se ha reactivado”, explicó.