La cantante Susana Alvarado fijó postura frente a los comentarios de Paco Bazán sobre la posibilidad de formar una familia juntos, dejando claro que la maternidad no está en sus planes inmediatos. La integrante de Corazón Serrano atraviesa una etapa enfocada en su crecimiento artístico, lo que influye directamente en sus decisiones personales.

El pronunciamiento de la artista surge luego de que el conductor de televisión expresara su deseo de proyectar una vida familiar a su lado, lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores. No obstante, la cantante de veintiocho años enfatizó que, aunque existe una relación estable, sus objetivos actuales están centrados en el ámbito profesional y en los compromisos que mantiene con la agrupación.

Susana Alvarado no quiere tener hijos con Paco Bazán por ahora

Durante su aparición en el programa de ‘La Chola Chabuca’, Susana Alvarado fue consultada directamente sobre la posibilidad de convertirse en madre, en medio de las declaraciones previas de Paco Bazán. Su respuesta fue clara y sin rodeos: “Todavía no, estoy enfocada en mi trabajo. Todavía tengo 4 años de contrato en Corazón Serrano. Tengo 28 años”, expresó con tranquilidad.

En ese contexto, también se refirió a la exposición de su relación y al impacto en su público, asegurando que el respaldo de sus seguidores se mantiene firme.

“El cariño es el mismo, incluso agradezco a toda la gente que también da fe a nuestra relación y que nos apoya. Siempre alguien está apoyando, el que te apoya, te apoya sola o con lo que tengas”, afirmó.

¿Qué dijo Paco Bazán sobre tener hijos con Susana Alvarado?

Días antes, Paco Bazán se mostró abierto a la posibilidad de dar un siguiente paso en su relación con Susana Alvarado, dejando entrever su deseo de formar una familia junto a la cantante. Durante una entrevista, el exfutbolista habló sobre sus planes personales y no descartó un futuro que incluya matrimonio e hijos.

“Y si eso abarca el matrimonio y obviamente constituir una familia juntos, sería hermoso, ¿no? Si eso es lo que Dios quiere, sería lindísimo”, manifestó, evidenciando una etapa de estabilidad emocional y expectativas claras respecto a su relación.