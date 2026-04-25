Magaly Medina compartió con entusiasmo uno de sus logros personales más recientes: la compra de una nueva casa junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano. La conductora de televisión utilizó sus redes sociales para mostrar parte de su nuevo hogar y expresar la felicidad que vive en esta etapa. “Estoy disfrutando mi casita nueva”, escribió.

A través de un video publicado en TikTok, la popular ‘Urraca’ enseñó parte de la cocina de su nueva vivienda. “Cuando me preguntan por qué ando feliz como una lombriz… es porque estoy disfrutando mi casita nueva”, se lee en la publicación que hizo.

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Magaly Medina se mudó a su nueva casa junto con su esposo

La conductora de ATV, quien mantiene una relación de 9 años de matrimonio con Alfredo Zambrano, ya se instaló en su nuevo hogar. Tras compartir el video, recibió numerosos mensajes de felicitación por este nuevo logro, destacando que se trata del resultado de su esfuerzo profesional.

Ante ello, Magaly Medina no dudó en aclarar que la adquisición fue fruto del trabajo de ambos. “¡Y el de mi esposo! Esta casa la compramos e hicimos los dos”, respondió a una usuaria, reafirmando el trabajo en equipo en su relación.

Pese al interés de sus seguidores por conocer más detalles del inmueble, la ‘Urraca’ prefirió mantener cierta reserva. Cuando le pidieron realizar un tour completo de la casa, respondió: “¡No quiero exponerla a las malas vibraciones! Hay mucha envidia”.

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¿Cómo inició la historia de amor entre Magaly y Alfredo Zambrano?

La historia de amor entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano se remonta al año 2008, poco después de que la conductora saliera de prisión tras cumplir una sentencia por difamación. En ese entonces, fue invitada por su productor a un restaurante, donde conoció al notario, quien ya tenía interés en ella.

Según ha contado la propia conductora de televisión, el notario se acercó con un gesto caballeroso y le mencionó que le había enviado flores, aunque ella, entre risas, recordó que había recibido cientos en ese momento. A pesar de que inicialmente no se fijó en él, el notario persistió en conquistarla.

El propio esposo de Medina ha revelado que tuvo que esforzarse para ganarse su atención, incluso insistiendo en invitarla a salir hasta lograr acercarse más a ella. Como toda relación, atravesaron momentos difíciles e incluso una separación temporal en 2021, luego de 4 años de matrimonio. Sin embargo, lograron superar sus conflictos y se reconciliaron después de 3 meses.