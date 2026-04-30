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Exesposa de Alfredo Zambrano muestra su cercanía con Magaly Medina y celebran juntas la graduación de su hija: "Feliz y orgullosa"

¡La familia unida! La exesposa Alfredo Zambrano expresó su orgullo por el logro académico de su hija al graduarse de una universidad en el extranjero y celebrarlo con Magaly.

Exesposa de Alfredo Zambrano expresa su orgullo por la graduación de su hija. Foto: composición LR/Instagram
Exesposa de Alfredo Zambrano expresa su orgullo por la graduación de su hija. Foto: composición LR/Instagram
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Claudia Almenara, expareja de Alfredo Zambrano, reapareció en redes sociales para compartir uno de los momentos más importantes de su familia: la graduación de su hija Silvana en una prestigiosa universidad de Boston. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la cercana relación que evidenció con Magaly Medina, esposa del notario, con quien celebró esta fecha especial.

La abogada publicó imágenes y videos de la ceremonia, donde se le vio junto con la popular 'Urraca' y su esposo. Además, le dedicó un emotivo mensaje tras obtener el grado de magíster en Ciencias en Psicología de la Consejería. "Feliz y orgullosa por mi hija", escribió en una de sus publicaciones en su cuenta de Instagram.

Alfredo Zambrano

Mensaje de la exesposa de Alfredo Zambrano. Foto: Instagram

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lr.pe

Exesposa de Alfredo Zambrano dedica mensaje a su hija y muestra su cercanía con Magaly

Claudia Almenara expresó su felicidad por el importante logro académico de Silvana Zambrano, quien culminó una maestría en la prestigiosa Northeastern University. En las publicaciones compartidas por la exesposa del notario se aprecia no solo la graduación, sino también distintos momentos familiares posteriores al evento. Entre ellos, destacó una cena especial en la que estuvo presente la conductora de televisión.

"Gracias por todo Dios, tus tiempos son perfectos", escribió la madre de la joven de 27 años en otra historia de Instagram tras compartir imágenes de la celebración. Por su parte, la 'Urraca' también publicó videos del evento y etiquetó a la abogada, con lo que desmintió rumores sobre una supuesta distancia entre ambas.

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¿Quién es Claudia Almenara, exesposa de Alfredo Zambrano?

Claudia Almenara es una reconocida profesional del derecho que cursó estudios superiores en la Universidad San Martín de Porres. Según lo mostrado en sus redes sociales, se desempeña como abogada, exjueza de familia y conciliadora extrajudicial, además de brindar asesorías legales y participar en diversas conferencias.

Entre sus logros profesionales figura haber sido jueza de familia de la Corte Superior de Lima. Además, en 2021 asumió la presidencia del Instituto Peruano de Derecho de Familia. Con una sólida trayectoria en el ámbito legal, la exesposa del notario ha construido una destacada carrera profesional, al igual que Alfredo Zambrano, a quien conoció en las aulas de la universidad y con quien tiene una hija.

Exesposa de Alfredo Zambrano

Claudia Almenara. Foto: Instagram

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