Magaly Medina vivió un emotivo momento familiar al viajar a Boston para acompañar a Silvana Zambrano, hija de su esposo Alfredo Zambrano, en la ceremonia donde obtuvo su título de Maestría en Ciencias en Psicología de la Consejería. La conductora de 63 años compartió detalles de la jornada en sus redes sociales y expresó su felicidad por este importante logro académico.

“Llegó el día de la graduación mi amor, ¿estás emocionado?”, le dijo la popular ‘Urraca’ a su esposo antes del evento. Más adelante, la presentadora también dedicó un mensaje en inglés a la joven profesional: “Estamos orgullosos de ti”, demostrando el cariño que existe dentro de la familia.

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Magaly viajó hasta Boston para celebrar la graduación de la hija de Alfredo Zambrano.

Desde tempranas horas, Magaly Medina mostró en Instagram cómo se preparaba para asistir a la ceremonia de graduación de Silvana Zambrano, quien culminó sus estudios de maestría en Northeastern University, reconocida casa de estudios ubicada en Boston, Estados Unidos.

“Preparándome para la ceremonia de graduación de la maestría de nuestra Silvana”, escribió la figura de ATV mientras compartía imágenes del proceso previo al evento. En la celebración también estuvo presente la madre de la joven, hecho que fue confirmado por la propia conductora al responder a sus seguidores si la expareja del notario asistiría a la ceremonia: “Por supuesto! Es su madre”.

No es la primera vez que la conductora de televisión acompaña a su hijastra en un momento importante. Tiempo atrás, también asistió a su graduación en Perú, cuando culminó sus estudios de Psicología en la Universidad de Lima.

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Silvana Zambrano también se ha referido públicamente al vínculo que mantiene con la conductora de ATV. A través de TikTok, aseguró que la conoce desde que era una niña y que la relación se fortaleció con el paso del tiempo.

“Magaly me conoce desde que tengo doce años. Me ha visto crecer, y con el tiempo el cariño fue creciendo”, comentó la joven. Asimismo, destacó la felicidad de su padre al lado de la conductora. “Yo veo a mi papá demasiado feliz, y no hay nada mejor para mí que esté bien y tranquilo con una mujer que suma un montón en su vida”, expresó.

“Es una buena madrastra, siempre me defiende y nos entendemos muchísimo”, señaló la joven. Sin embargo, aclaró que la periodista mantiene total reserva sobre su trabajo en televisión: “No me entero de los chismes antes que ustedes. Es demasiado profesional, en verdad, no nos cuenta nada”.