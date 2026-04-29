Adrián Bello y Bruno Ascenzo tuvieron una boda en el Valle Sagrado de Cusco, y sus amigos y familiares los llenaron de muestras de cariño. Sin embargo, cuando compartieron las fotografías y videos de la celebración, recibieron algunos comentarios homofóbicos. Lejos de ignorarlos, el cantante peruano decidió grabar un video para revelar cómo se siente ante esos ataques.

“Algunas personas me han preguntado si es que me molestan los comentarios insultándonos u homofóbicos que han puesto por ahí en algunos videos que han subido de mi matrimonio”, expresó el cantante Adrián Bello, quien pronto cumplirá su sueño de ofrecer un concierto en el Gran Teatro Nacional.

Adrián Bello habla de las críticas por su boda

A través de su cuenta de TikTok, el artista peruano comentó que, a estas alturas de su vida, no reniega por los comentarios homofóbicos que le dejan en las redes. “En verdad tengo la suerte de que no (me afecte), porque a mi matrimonio fueron todos mis familiares de ambos lados. He estado recibiendo mucho amor no solo de mi familia nuclear, de mis papás, de mi hermano, sino de la de mi ahora marido (...) ha sido el día más feliz de mi vida”, expresó el cantante.

Según Adrián Bello, el cariño de la gente cercana en su boda ha opacado los malos comentarios. “He estado con mis amigos del colegio, de la vida, toda la gente que me quiere como soy y que yo quiero como son. La verdad es que eso es invaluable y es un privilegio. Lo sé, no todo el mundo tiene ese soporte y ese cariño y ese amor, pero eso es lo que a mí particularmente hace que no me molesten lo que personas X, con perfiles hasta falsos creo o no falsos, no me importa, comenten de nosotros, porque estamos muy contentos, tenemos a nuestra familia, a nuestros amigos cerca y no hay como tener eso. Así que lo demás es bulla”, añadió.

Asimismo, Adrián Bello se mostró agradecido con las personas que los defienden y hasta se enfrentan con sus haters. “Veo que incluso se pelean por nosotros con otras personas y en verdad es muy lindo ver ese apoyo. Pero la verdad que yo cuando veo un comentario así, solo pienso en que son personas que tienen a su niño interior muy herido porque les han dicho que no pueden ser así”, comentó.

Bruno Ascenzo y Adrián Bello

Lejos de burlarse de sus críticos, Bello indicó que esas personas suelen sufrir por dentro. “Es muy difícil cuando tú no has podido ser quien eres o no puedes ser quien eres, ver a dos personas que están siendo quienes son eh recibiendo amor y no rechazo, es complicado, lo sé porque también he pasaba por momentos difíciles, más chibolo. Pero hoy, ya más grande, ya no me importa tanto. Así que nada, es momento de ser felices y lo demás, como les digo, es bulla”, concluyó.