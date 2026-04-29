HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,902%: Sánchez mantiene más de 25.000 votos de ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,902%: Sánchez mantiene más de 25.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,902%: Sánchez mantiene más de 25.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,902%: Sánchez mantiene más de 25.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Cantante Adrián Bello responde fuerte a críticos por comentarios homofóbicos tras boda con Bruno Ascenzo: “Lo demás es bulla”

El cantante peruano Adrián Bello responde a las críticas por su boda con el cineasta y aseguró que las reacciones homofóbicas provienen de personas con heridas emocionales.



El cantante peruano responde a las críticas en TikTok, asegurando que el amor recibido en su matrimonio ha opacado los comentarios negativos. Fotos: TikTok/Adrián Bello
El cantante peruano responde a las críticas en TikTok, asegurando que el amor recibido en su matrimonio ha opacado los comentarios negativos. Fotos: TikTok/Adrián Bello | Fotos: TikTok/Adrián Bello
Compartir

Adrián Bello y Bruno Ascenzo tuvieron una boda en el Valle Sagrado de Cusco, y sus amigos y familiares los llenaron de muestras de cariño. Sin embargo, cuando compartieron las fotografías y videos de la celebración, recibieron algunos comentarios homofóbicos. Lejos de ignorarlos, el cantante peruano decidió grabar un video para revelar cómo se siente ante esos ataques.

“Algunas personas me han preguntado si es que me molestan los comentarios insultándonos u homofóbicos que han puesto por ahí en algunos videos que han subido de mi matrimonio”, expresó el cantante Adrián Bello, quien pronto cumplirá su sueño de ofrecer un concierto en el Gran Teatro Nacional.

PUEDES VER: Adrián Bello rompe en llanto al dedicarle sus votos a Bruno Ascenzo en el altar: "En tus ojos aprendo a mirarme con amor"

lr.pe

Adrián Bello habla de las críticas por su boda

A través de su cuenta de TikTok, el artista peruano comentó que, a estas alturas de su vida, no reniega por los comentarios homofóbicos que le dejan en las redes. “En verdad tengo la suerte de que no (me afecte), porque a mi matrimonio fueron todos mis familiares de ambos lados. He estado recibiendo mucho amor no solo de mi familia nuclear, de mis papás, de mi hermano, sino de la de mi ahora marido (...) ha sido el día más feliz de mi vida”, expresó el cantante.

Según Adrián Bello, el cariño de la gente cercana en su boda ha opacado los malos comentarios. “He estado con mis amigos del colegio, de la vida, toda la gente que me quiere como soy y que yo quiero como son. La verdad es que eso es invaluable y es un privilegio. Lo sé, no todo el mundo tiene ese soporte y ese cariño y ese amor, pero eso es lo que a mí particularmente hace que no me molesten lo que personas X, con perfiles hasta falsos creo o no falsos, no me importa, comenten de nosotros, porque estamos muy contentos, tenemos a nuestra familia, a nuestros amigos cerca y no hay como tener eso. Así que lo demás es bulla”, añadió.

Asimismo, Adrián Bello se mostró agradecido con las personas que los defienden y hasta se enfrentan con sus haters. “Veo que incluso se pelean por nosotros con otras personas y en verdad es muy lindo ver ese apoyo. Pero la verdad que yo cuando veo un comentario así, solo pienso en que son personas que tienen a su niño interior muy herido porque les han dicho que no pueden ser así”, comentó.

Bruno Ascenzo y Adrián Bello

Bruno Ascenzo y Adrián Bello

Lejos de burlarse de sus críticos, Bello indicó que esas personas suelen sufrir por dentro. “Es muy difícil cuando tú no has podido ser quien eres o no puedes ser quien eres, ver a dos personas que están siendo quienes son eh recibiendo amor y no rechazo, es complicado, lo sé porque también he pasaba por momentos difíciles, más chibolo. Pero hoy, ya más grande, ya no me importa tanto. Así que nada, es momento de ser felices y lo demás, como les digo, es bulla”, concluyó.

Notas relacionadas
Adrián Bello rompe en llanto al dedicarle sus votos a Bruno Ascenzo en el altar: "En tus ojos aprendo a mirarme con amor"

Adrián Bello rompe en llanto al dedicarle sus votos a Bruno Ascenzo en el altar: "En tus ojos aprendo a mirarme con amor"

LEER MÁS
Bruno Ascenzo y Adrián Bello comparten las primeras fotos oficiales de su boda secreta en Cusco: "La felicidad"

Bruno Ascenzo y Adrián Bello comparten las primeras fotos oficiales de su boda secreta en Cusco: "La felicidad"

LEER MÁS
Alejandro Sanz se luce junto a Stephanie Cayo en la boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en Cusco

Alejandro Sanz se luce junto a Stephanie Cayo en la boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en Cusco

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ezio Oliva revela su forma de criar a sus hijas tras quedarse solo con ellas sin Karen Schwarz en España: "No les digas te quiero..."

Ezio Oliva revela su forma de criar a sus hijas tras quedarse solo con ellas sin Karen Schwarz en España: "No les digas te quiero..."

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro hace inesperada revelación sobre la mansión de Jefferson Farfán: “Ahora también es mi casa”

Xiomy Kanashiro hace inesperada revelación sobre la mansión de Jefferson Farfán: “Ahora también es mi casa”

LEER MÁS
Bruno Ascenzo y Adrián Bello comparten las primeras fotos oficiales de su boda secreta en Cusco: "La felicidad"

Bruno Ascenzo y Adrián Bello comparten las primeras fotos oficiales de su boda secreta en Cusco: "La felicidad"

LEER MÁS
Canal ‘La sustancia’ marca distancia del sacerdote Omar Sánchez tras denuncia por presunto abuso: “Exigimos justicia”

Canal ‘La sustancia’ marca distancia del sacerdote Omar Sánchez tras denuncia por presunto abuso: “Exigimos justicia”

LEER MÁS
Jazmín Pinedo muestra su vientre y hace importante anuncio junto a su novio extranjero Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

Jazmín Pinedo muestra su vientre y hace importante anuncio junto a su novio extranjero Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

LEER MÁS
Aldo Corzo es acusado por comportamiento indebido con exMiss Perú en una fiesta: "Me jaló para entrar al baño conmigo"

Aldo Corzo es acusado por comportamiento indebido con exMiss Perú en una fiesta: "Me jaló para entrar al baño conmigo"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025