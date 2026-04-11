Lita Pezo recibió una emotiva sorpresa en 'Yo soy' al escuchar una llamada de su ídola, Isabel Pantoja, quien la invitó a cantar con ella. Fotos: difusión/captura Latina | Fotos: difusión/captura Latina

Lita Pezo recibió una emotiva sorpresa en 'Yo soy' al escuchar una llamada de su ídola, Isabel Pantoja, quien la invitó a cantar con ella. Fotos: difusión/captura Latina | Fotos: difusión/captura Latina

La cantante Lita Pezo se ha ganado un nombre en la escena musical, sin embargo, muchos saben que ella inició en la música imitando a Isabel Pantoja en ‘Yo soy Kids’, donde se alzó con el premio mayor. Una década después, la joven volvió al programa de imitación, pero en calidad de jurado. Además de tener que evaluar a grandes talentos, la joven de Iquitos fue sorprendida por su ídola.

El último viernes 10 de abril, Lita Pezo vivió un emotivo momento en 'Yo soy: grandes batallas' al recibir una llamada de Isabel Pantoja, quien en los próximos días regresará a Lima para ofrecer un concierto. Además de dedicarle emotivas palabras, la artista española la invitó a cantar con ella este 27 de abril en el Costa 21.

Isabel Pantoja llenó de elogios a Lita Pezo

Al escuchar el “hola, buenas noches”, Lita Pezo quedó en shock. Franco Cabrera, el conductor de ‘Yo soy’, tuvo que confirmar que se trataba de Isabel Pantoja. “Maestra querida, qué gusto escucharte. ¿Eres tú de verdad o es la IA?”, preguntó la cantante peruana, a lo que la intérprete de ‘Así fue’ respondió: “Hola, corazón. ¿Cómo estás, mi vida? Es de verdad (la llamada), mi amor”, expresó la artista española.

Además de saludar al público de ‘Yo soy’ y al jurado del programa, Isabel Pantoja aprovechó para dedicarle una emotivas palabras a su imitadora. “Mira, cariño, estoy superemocionada porque ha sido una gran sorpresa para mí. A ver si puedo hacerlo sin emocionarme. Mi querida Lita, ha sido y es un gusto hablar contigo siempre. Supe que llegarías muy alto, te lo dije. ¿Te acuerdas? Lo supe desde que te escuché cantar mis canciones”, agregó.

Isabel Pantoja invita a Lita Pezo a su show

Si la llamada de Isabel Pantoja ya era toda una sorpresa, lo que le dijo después hizo emocionar a Lita Pezo hasta las lágrimas. “Estoy y estaré eternamente agradecida porque artistas como tú tienen que salir. Por eso me gustaría, delante de ese jurado maravilloso y de ese público que tienes delante y el que está en sus casas, decirte que te invito el próximo día 27 de abril, que voy a estar ahí (Lima), a que cantes conmigo. Me encantaría compartir ese escenario aunque sea un ratito contigo”, dijo la ídola española.

Después de unos segundos de silencio, Lita Pezo respondió con un “sí, acepto”, lo que provocó los aplausos del público y del jurado de ‘Yo soy’. “Gracias, maestra. Un beso grande”, expresó la peruana. “¡Ay, mi niña! Gracias a ti, cielo. No me llores. Si Dios quiere lo pasaremos muy bien. Besitos a tus papás, por favor”, concluyó Pantoja.



