¡Desde España! Isabel Pantoja emociona hasta las lágrimas a Lita Pezo al invitarla a cantar con ella en Lima: “Supe que llegarías muy alto”
Isabel Pantoja llenó de elogios a Lita Pezo en 'Yo soy', recordando su participación inicial como imitadora. Además, la española aseguró que su talento debería conocerse a nivel internacional.
- Exfigura de ‘Esto es guerra’ lo deja todo e impacta al exponer su nueva vida en provincia: “Soy millonaria y feliz”
- Músico de Corazón Serrano sorprende al hablar por primera vez de su relación con Lesly Águila: “Jamás me he colgado de nadie”
La cantante Lita Pezo se ha ganado un nombre en la escena musical, sin embargo, muchos saben que ella inició en la música imitando a Isabel Pantoja en ‘Yo soy Kids’, donde se alzó con el premio mayor. Una década después, la joven volvió al programa de imitación, pero en calidad de jurado. Además de tener que evaluar a grandes talentos, la joven de Iquitos fue sorprendida por su ídola.
El último viernes 10 de abril, Lita Pezo vivió un emotivo momento en 'Yo soy: grandes batallas' al recibir una llamada de Isabel Pantoja, quien en los próximos días regresará a Lima para ofrecer un concierto. Además de dedicarle emotivas palabras, la artista española la invitó a cantar con ella este 27 de abril en el Costa 21.
PUEDES VER: Jhon Peña, músico de Corazón Serrano, sorprende al hablar por primera vez de su relación con Lesly Águila: “Jamás me he colgado de nadie”
Isabel Pantoja llenó de elogios a Lita Pezo
Al escuchar el “hola, buenas noches”, Lita Pezo quedó en shock. Franco Cabrera, el conductor de ‘Yo soy’, tuvo que confirmar que se trataba de Isabel Pantoja. “Maestra querida, qué gusto escucharte. ¿Eres tú de verdad o es la IA?”, preguntó la cantante peruana, a lo que la intérprete de ‘Así fue’ respondió: “Hola, corazón. ¿Cómo estás, mi vida? Es de verdad (la llamada), mi amor”, expresó la artista española.
Además de saludar al público de ‘Yo soy’ y al jurado del programa, Isabel Pantoja aprovechó para dedicarle una emotivas palabras a su imitadora. “Mira, cariño, estoy superemocionada porque ha sido una gran sorpresa para mí. A ver si puedo hacerlo sin emocionarme. Mi querida Lita, ha sido y es un gusto hablar contigo siempre. Supe que llegarías muy alto, te lo dije. ¿Te acuerdas? Lo supe desde que te escuché cantar mis canciones”, agregó.
PUEDES VER: Exparticipante de 'Combate' acusa a la argentina Yamila Piñero de faltarle el respeto a peruanos: "La más clasista"
Isabel Pantoja invita a Lita Pezo a su show
Si la llamada de Isabel Pantoja ya era toda una sorpresa, lo que le dijo después hizo emocionar a Lita Pezo hasta las lágrimas. “Estoy y estaré eternamente agradecida porque artistas como tú tienen que salir. Por eso me gustaría, delante de ese jurado maravilloso y de ese público que tienes delante y el que está en sus casas, decirte que te invito el próximo día 27 de abril, que voy a estar ahí (Lima), a que cantes conmigo. Me encantaría compartir ese escenario aunque sea un ratito contigo”, dijo la ídola española.
Después de unos segundos de silencio, Lita Pezo respondió con un “sí, acepto”, lo que provocó los aplausos del público y del jurado de ‘Yo soy’. “Gracias, maestra. Un beso grande”, expresó la peruana. “¡Ay, mi niña! Gracias a ti, cielo. No me llores. Si Dios quiere lo pasaremos muy bien. Besitos a tus papás, por favor”, concluyó Pantoja.