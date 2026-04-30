Es falso que La República haya publicado una caricatura que resalte los presuntos logros en el gobierno de Alberto Fujimori: imagen fue editada

LO FALSO:

La República publicó una caricatura que resalta los presuntos logros del gobierno de Alberto Fujimori.

LO VERDADERO:

La ilustración original retrata la contradicción entre la memoria de las víctimas y la impunidad del expresidente.

La sátira fue publicada en septiembre de 2025, no recientemente.

En redes sociales se ha viralizado una caricatura atribuida al humorista Carlos 'Carlín' Tovar, en la que se presentan cinco supuestos logros del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Sin embargo, dicha imagen fue manipulada. La versión original de la 'Carlincatura' no exalta logros, sino que representa los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen fujimorista. Asimismo, esta sátira fue publicada en el diario La República en septiembre de 2025 y no corresponde a una creación reciente, como sugieren las publicaciones.

Manipularon contenido original

En Facebook circula una versión editada de la caricatura que destaca que el expresidente Fujimori, quien se encuentra sentado en una banca, fue el responsable de acabar con Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), la hiperinflación, el desorden fiscal y el conflicto con Ecuador.

Sin embargo, esta imagen fue alterada mediante la reutilización y edición de elementos de caricaturas previas de Carlín, con el propósito de aparentar autenticidad. La ilustración original retrata la contradicción entre la memoria de las víctimas y la impunidad de Fujimori. "Mientras las lápidas enumeran los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen fujimorista, él aparece sentado, erguido en una estatua, como si la historia quisiera homenajearlo pese a que su legado está marcado por la violencia y la muerte", señaló el diario La República.

Comparación entre imagen editada e imagen original. Foto: Facebook

Otras diferencias entre la versión auténtica y la falsa

Pese a que la caricatura original incluye la firma característica de Carlín y el distintivo de su sección 'Carlincaturas' del diario La República, la gráfica difundida en redes sociales presenta modificaciones en su contenido y contexto, como se mencionó antes. A la fecha, acumula más de 1.100 Me gusta, más de 300 comentarios y 72 compartidos.

Alcance del post más viral en redes sociales. Foto: Facebook

Por otro lado, también se tergiversó la fecha de publicación. La ilustración auténtica fue difundida el miércoles 17 de septiembre de 2025; sin embargo, en redes sociales se presenta erróneamente como si hubiera sido publicada a finales de abril de 2026.

Conclusión

En Facebook circula una 'Carlincatura' que atribuye a Fujimori logros como derrotar al terrorismo o resolver crisis económicas. Sin embargo, la imagen es falsa y fue alterada a partir de caricaturas originales de Carlín para aparentar autenticidad. La versión real critica la impunidad de Fujimori frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen. Además, se manipuló la fecha: la caricatura original fue publicada en septiembre de 2025, no en abril de 2026.

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