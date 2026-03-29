Jonathan Lara es uno de los periodistas de investigación más importantes que tiene bajo su mando Magaly Medina en su programa 'Magaly TV: la firme'. Justamente, su último ‘destape’ fue revelar las declaraciones que hizo Onelia Molina, en las que aseguraba que Alejandra Baigorria estaba desesperada por saber si Said Palao le fue infiel durante la polémica fiesta en Argentina.

Ahora, este reportero está en el ojo de la tormenta, luego de que su esposa y madre de su hija, Majo Delgado, con quien mantiene una relación de ocho años, lo acusara de serle infiel. No solo eso, también mostró pruebas en sus redes sociales, donde se le ve besándose con otra mujer. “No te importó perder a tu familia”, escribió Majo, etiquetando la cuenta oficial de su esposo.

Esposa de reportero de Magaly Medina muestra fotos de él besándose con otra mujer

A través de sus redes sociales, Majo Delgado lanzó fuertes calificativos contra el padre de su hija y compartió imágenes en las que se observa a Jonathan Lara besándose con una joven dentro de una camioneta. Incluso, en una de las fotos, ambos posan juntos, demostrando que él sabía que estaba siendo fotografiado al momento del beso.

“Qué asco de ser humano que eres, porquería. No te importó perder a tu familia y ahora sí, ¿te importa no perder tu trabajo? Déjame reírme un poco más, Jonathan Lara. Que tu amante te ayude a salir adelante y que tus malas acciones hablen por ti y punto”, escribió Majo Delgado, quien además publicó más fotos de la mujer que aparece con su esposo y que sería una modelo.

Majo Delgado habría encarado a su esposo por beso con otra mujer

En la publicación que realizó en TikTok, Majo Delgado compartió las fotos de Jonathan Lara con la otra mujer y pidió a sus seguidores que la ayuden a identificarla. Sin embargo, dejó entrever que su esposo le habría dicho que la modelo se llamaba Joss, por lo que ella lo habría encarado tras la escena de infidelidad.

“Ahí un dato, no es una tal Joss (como él dice), es G…. jajaja”, escribió de forma misteriosa la madre de familia.

Por otra parte, este caso se volvió viral en redes sociales y los usuarios están a la espera de un pronunciamiento de Magaly Medina, ya que la consideran una persona que no tolera la infidelidad. “¿Y ahora qué hará Magaly, que no soporta a los infieles?, compartieron.