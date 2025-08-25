Gustavo Salcedo rompió su silencio y habló por primera vez tras anunciar su separación de Maju Mantilla, luego de 13 años de matrimonio. En conversación con un reportero de ‘Amor y fuego’, el exdeportista olímpico se mostró educado y tranquilo al brindar breves detalles de su ruptura.

Sin embargo, su expresión cambio repentinamente y protagonizó una corta discusión con el periodista de Willax cuando le preguntaron por una posible reconciliación con la exreina de belleza. “Te pido que lo dejemos ahí”, fue parte de la respuesta que le dio Salcedo al hombre de prensa.

Gustavo Salcedo responde fuerte tras pregunta sobre una posible reconciliación con Maju Mantilla

“¿En algún momento se dio la oportunidad de sacar adelante el matrimonio (con Maju Mantilla)?”, fue la pregunta que el reportero intento formular, pero Gustavo Salcedo no lo dejó terminar, aparentemente molesto ante el tema de la reconciliación.

“No voy a dar detalles, no tengo por qué darlos. Yo no te pregunto de tu vida personal, tú no me preguntes de la mía y simplemente te pido que lo dejemos ahí”, contestó el padre de los hijos de Maju Mantilla.

Al notar la incomodidad, el periodista decidió cambiar de tema y le consultó por qué fue él quien publicó el comunicado anunciando la separación, y no Maju, siendo ella la figura mediática. “Tendrás que preguntarle a ella, pero no voy a dar ningún detalle de mi vida”, sentenció Salcedo.