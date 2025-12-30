Visiblemente sorprendida. Así se mostró Valeria Piazza luego de escuchar la predicción del tarotista y astrólogo Jhan Sandoval, quien aseguró que la Miss Perú Universo 2016 iniciaría su proceso para convertirse en madre en 2026. El vaticinio se dio tras la aparición de la conductora en el set de un conocido programa local.

Durante el espacio televisivo, Sandoval se refirió al futuro personal y familiar de Piazza junto a su esposo, Pierre Cateriano, a quien conoció en su etapa universitaria, cuando ambos tenían 20 años. En 2025, la pareja cumplió 15 años de relación, vínculo que se consolidó con una ceremonia matrimonial celebrada el 19 de noviembre de 2022.

Vidente hace predicción sobre Valeria Piazza

Valeria Piazza ingresó al set de 'Más espectáculos', de América Televisión, donde recibió la lectura del tarotista y astrólogo Jhan Sandoval, quien le señaló: “Este tema lo vas a llevar en algún momento con algún especialista, o por lo menos lo vas a tratar ginecológicamente. Siento que lo quieres evadir por momentos, pero es algo que realizas este año”.

Ante el evidente asombro de la modelo, el vidente continuó: "Yo veo en la Templanza, que este es el óvulo y este es el espermatozoide unido. Es algo que sí se va a dar en 2026. A pesar de que te puede dar miedo un poco tocar el tema por alguna experiencia, hay algo subjetivo en ti, pero sí”

Valeria Piazza y su reacción sobre posible embarazo

La conductora Valeria Piazza se mostró emocionada, pero también sorprendida y solo atinó a decir: "Me muero. Me voy en shock. Gracias", antes de retirarse rápidamente del set.

Valeria Piazza y Pierre Cateriano son consideradas una de las parejas más sólidas del espectáculo local. Su relación comenzó hace más de una década y, en su momento, el empresario contó que solía apoyar a la modelo durante su etapa universitaria, especialmente debido a la intensa carga laboral que ella asumía. Ambos sellaron su historia de amor con su boda en 2022.