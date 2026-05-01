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Maju Mantilla emocionada con inesperada propuesta de hacer un programa para entrevistar a sus haters: "Me encantaría"

La exreina de belleza Maju Mantilla actualmente recibe muchas críticas destructivas en medio de su polémica situación con Gustavo Salcedo y la saliente del empresario, María Pía Vallejos.

A pesar de haber anunciado su separación, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo siguieron saliendo juntos e incluso se fueron de viaje al extranjero.
A pesar de haber anunciado su separación, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo siguieron saliendo juntos e incluso se fueron de viaje al extranjero. | Foto: composición LR/Instagram/La Sustancia
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¡No le teme a nada! Maju Mantilla se mostró entusiasta ante la posibilidad de conducir un programa de entrevistas con sus propios haters. En medio de la atención mediática que rodea su vínculo con el padre de sus hijos, Gustavo Salcedo, y las salidas de este con la veterinaria María Pía Vallejos, la exreina de belleza dejó ver apertura hacia una propuesta innovadora que busca ir más allá de confrontar a sus detractores.

La idea surgió durante una conversación con el actor y psicólogo Javier Echevarría, invitado a su pódcast 'La Sustancia', quien lanzó la iniciativa y la dejó libre para que la conductora pueda tomarla.

PUEDES VER: Maju Mantilla es captada visitando a Gustavo Salcedo tras sus salidas con María Pía Vallejos, pero evita responder a críticas de la veterinaria

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Maju Mantilla entusiasmada con posible programa para identificar a sus haters

Durante su participación en el programa digital, Echevarría compartió con Maju una propuesta provocadora que permitiría identificar a los comentaristas maliciosos de las redes sociales. “Yo doy la idea, porque me parecería un programa extraordinario en las redes, boto la idea sin derechos de autor… Que se llame ‘Haters’ y que tú puedas revisar el IP de la persona que ha hecho esos comentarios e ir a buscarlos”, señaló.

La exreina de belleza, al escucharlo, no ocultó su emoción ante la sugerencia y confesó su disposición a conducir un formato como ese. “A mí me encantaría. Yo lo haría”, manifestó entre risas.

PUEDES VER: Veterinaria María Pía Vallejos advierte a Maju Mantilla tras ser oficializada por Gustavo Salcedo: "Que no se meta conmigo"

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“Tiene que haber mucha miseria existencial”: Javier Echevarría, invitado de Maju Mantilla, sobre los haters

Pero la iniciativa no se quedó en una simple ocurrencia. Para Javier Echevarría, lo más valioso de la propuesta es que la presentadora tendría la oportunidad de dialogar con sus detractores, no para enfrentarlos, sino para descubrir qué hay detrás de sus constantes ataques en redes sociales. “Poder hacer una entrevista para conocer, pero no juzgándolo, no yendo a pelearse, no. Ir a conocer qué pasa en su vida, y tiene que haber definitivamente mucha miseria existencial para tener tanta hambre de mirada”, sentenció.

Aunque Maju Mantilla no confirmó si al final adoptará la idea de Echevarría, sí dejó ver interés en explorar la mentalidad de sus haters y comprender el trasfondo que motiva sus comentarios, lo que abre la posibilidad de un proyecto distinto y revelador en su carrera.

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