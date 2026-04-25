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Mejor amiga de Sebastián Gálvez afirma que estaría separado de Laura Spoya: "Hace semanas nada que ver"

¡Fuertes declaraciones en el programa de Magaly Medina! Según la mejor amiga de Sebastián Gálvez, el joven no se veía enamorado y podría haber estado 'tanteando' su situación con Laura Spoya.

Sebastián Gálvez, joven vinculado a Laura Spoya, es hijo del alcalde de Jesús María.
Sebastián Gálvez, joven vinculado a Laura Spoya, es hijo del alcalde de Jesús María. | Foto: composición LR/Instagram/ATV
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La mejor amiga de Sebastián Gálvez, joven vinculado sentimentalmente a Laura Spoya, sorprendió al ofrecer declaraciones al programa ‘Magaly TV, la firme’. En una conversación telefónica, la mujer reveló lo que el hijo del alcalde de Jesús María, Alberto Gálvez Olivares, le habría confesado sobre el fin de su vínculo con la exreina de belleza y descartó tajantemente que existiera un enamoramiento por parte de él.

Aunque Spoya nunca oficializó su relación con Sebastián, los rumores de un distanciamiento cobraron fuerza tras un comentario de su compañero Gerardo Pe en ‘La Manada Galáctica’. Sin filtros, el conductor reaccionó cuando ella alzó la voz para insistir en que no confirmaría ningún vínculo con Gálvez: “¿No vas a oficializar? Al contrario, ya lo terminaste”.

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“No era algo tan serio”: mejor amiga de Sebastián Gálvez expone fin del vinculo con Laura Spoya

Días después de que surgieran las especulaciones, una amiga cercana de Sebastián Gálvez decidió hablar en ‘Magaly TV, la firme’. En sus declaraciones, confirmó que el vínculo con Laura Spoya ya había llegado a su fin y que el propio joven lo había expresado con claridad. “Lo que sé hasta el momento: ya quedó ahí eso, fue. ¿Me entiendes? Hace semanas nada que ver. No era algo tan serio; estaban fluyendo y listo. Él dice: ‘Si las cosas no se dieron, no se dieron’”, manifestó.

Consultada sobre si percibía a Gálvez enamorado, su respuesta fue contundente y sin margen para interpretaciones, dejando claro que no veía un sentimiento profundo de su parte. “La verdad que no. Supongo que (estaba) tanteando”, sentenció.

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Sebastián Gálvez habría autorizado a su mejor amiga a hablar, teoriza Magaly Medina

Antes de presentar la nota, Magaly Medina, fiel a su estilo, dejó entrever que Sebastián Gálvez podría haber enviado a su mejor amiga a que declarara para su programa y que toda esta situación se estaría dando en un contexto de resentimiento, aunque evitó precisar de qué lado. “Resulta que el ‘colágeno de Laura Spoya acaba de mandar a la amiga, su yunta, porque tenía otra best friend aparte de Laura. La best friend dice que eso ya fue, ya acabó, que solo estaban fluyendo, que el ‘colágeno solo estaba ‘tanteando’. Me huele a despecho”, manifestó.

Más adelante, tras exponer el caso, la popular ‘Urraca’ no se guardó ninguna opinión sobre el vínculo entre la exreina de belleza y el hijo del alcalde de Jesús María. “¿Su exempleado, no? Ese exempleado que fue a sacar sus cosas de su auto después de ese rochoso accidente que tuvo. La recogía del trabajo, se lo llevó de viaje a Jamaica. Todo fluía. Pero la amiga del chico este dice: ‘Él solo estaba tanteando’. Qué fuerte. Bueno, ella solo estaba ‘snackeando’, por eso no lo oficializaba. Ella lo negaba hasta en Fiscalía. La chibola parece que estaba autorizada a hablar”, sentenció.

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