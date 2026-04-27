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Brian Rullan asegura sentirse decepcionado por actitudes de Laura Spoya con Sebastián Gálvez: "No es la mujer con la que me casé"

Brian Rullan cuestionó públicamente a Laura Spoya por su cercanía con Sebastián Gálvez y expresó preocupación por el impacto del conflicto mediático en sus hijos.

Brian Rullan no se guardó nada y arremetió contra Laura Spoya. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Brian Rullan no se guardó nada y arremetió contra Laura Spoya. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La separación entre Brian Rullan y Laura Spoya ha dejado de ser un proceso reservado para convertirse en un enfrentamiento mediático. En las últimas horas, el empresario ofreció declaraciones en el pódcast 'Q'Bochinche', donde expuso su malestar por la exposición pública de la vida personal de su aún esposa.

El conflicto tomó mayor relevancia tras la aparición de Sebastián Gálvez, quien fue relacionado con la conductora de pódcast luego de la difusión de imágenes en Jamaica durante Semana Santa. A partir de ese momento, Brian Rullan no solo cuestionó la conducta de la ex Miss Perú, sino que también reveló situaciones privadas que intensificaron la polémica.

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Brian Rullan en contra de actitudes de Laura Spoya con Sebastián Gálvez

Durante la entrevista, Brian Rullan expresó abiertamente su decepción hacia Laura Spoya, marcando distancia respecto a la imagen que tenía de ella durante su matrimonio. “No es la mujer con la que me casé. La neta, me da pena y me da lástima. Era una excelente mujer, no sé qué le pasó después”, declaró, dejando ver un cambio en su percepción personal.

Uno de los episodios más comentados fue el relato sobre un accidente automovilístico ocurrido a inicios de año, donde, según el empresario, Sebastián Gálvez estuvo presente. Rullan sugirió que la cercanía entre ambos iba más allá de una amistad, al señalar que el joven tenía un nivel de confianza que incluía permanecer en la vivienda de Spoya.

El empresario también lanzó críticas directas hacia Gálvez, cuestionando su comportamiento al involucrarse con una mujer casada. Estas afirmaciones elevaron el tono del conflicto y generaron reacciones en el entorno mediático, donde el caso ha sido ampliamente comentado.

Además, Brian Rullan enfatizó su preocupación por sus hijos, subrayando el impacto que este tipo de exposiciones puede tener a futuro. “A mí lo que me da más pena es todo lo que van a ver mis hijos. Yo sí tengo que proteger a mis hijos y lo que ellos vean en el futuro en internet”, enfatizó.

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¿Qué relación tiene Laura Spoya con Sebastián Gálvez?

El vínculo entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez salió a la luz tras la circulación de una fotografía en la que ambos aparecen en una piscina durante un viaje a Jamaica por Semana Santa. Aunque la conductora explicó que se trataba de un viaje laboral junto a su equipo, la imagen generó especulaciones sobre un posible romance.

De acuerdo con versiones difundidas en programas de espectáculos como 'Magaly TV: la firme', personas cercanas a Sebastián Gálvez señalaron que la relación con Laura Spoya no habría prosperado. Según estas fuentes, el vínculo se describió como un acercamiento sin compromiso, que habría finalizado semanas atrás.

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