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Laura Spoya envía duro mensaje tras furiosa reacción de Brian Rullan por su saliente: "Hay gente que hace equipo para dañarte"

La conductora Laura Spoya compartió una contundente frase en redes sociales luego de que Brian Rullan rompiera su silencio y hablara sobre su presunto romance con Sebastián Gálvez.

Laura Spoya manda indirecta a Brian Rullan. Foto: composición LR/difusión
Laura Spoya manda indirecta a Brian Rullan. Foto: composición LR/difusión
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Laura Spoya compartió un contundente mensaje en redes sociales, poco después de que Brian Rullan, su aún esposo, se pronunciara por primera vez sobre el presunto romance de la exreina de belleza con Sebastián Gálvez. La publicación fue interpretada como una respuesta directa al avance difundido sobre las declaraciones del chef mexicano.

“Hay gente que hace equipo para dañarte, imagínate qué tan poderosa eres tú solita”, escribió la conductora de ‘La manada’, en medio de la polémica que rodea su vida sentimental y la crisis con el padre de sus dos hijos, quien reside en mexico tras su separación con la exmodelo.

Mensaje de Laura Spoya

Mensaje de Laura Spoya. Foto: Instagram

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Laura Spoya comparte mensaje luego de que Brian Rullan opinará sobre su posible relación con Sebastián Gálvez

La exMiss Perú utilizó sus redes sociales para lanzar una frase que no pasó desapercibida. El mensaje apareció luego de que se conociera que el chef mexicano hablaría públicamente sobre el presunto romance. La conductora de televisión se ha mostrado incómoda cuando programas de espectáculos le consultaron sobre este tema.

Las especulaciones crecieron luego del accidente automovilístico que protagonizó la exmodelo, cuando Sebastián Gálvez apareció en un video retirando algunas pertenencias del vehículo que habría impactado contra una pared. Sin embargo, según reveló el programa ‘Magaly TV, la firme’, una amiga cercana al saliente de la exmodelo aseguró que el vínculo entre ambos no prosperó y estarían distanciados.

PUEDES VER: Laura Spoya tiene firme postura tras ser captada en abrazos con Sebastián Gálvez: "Mientras no llegue la persona indicada..."

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¿Qué dijo Brian Rullan sobre el presunto romance de Laura Spoya?

El pódcast ‘Q'Bochinche’ compartió un avance de las declaraciones de Brian Rullan, quien habló sin filtros sobre la situación personal que atraviesa con Laura Spoya y la presunta relación con Sebastián Gálvez. “Ella no es la mujer con la que me casé y, la neta, ella me da pena y me da lástima. Era una excelente mujer”, expresó el empresario.

El chef mexicano también recordó el accidente vehicular de Laura Spoya y aseguró que ese episodio habría evidenciado la cercanía entre ambos. “¿Por qué crees que cuando chocó, este güey fue a sacar solamente la almohada? Porque se iba a dormir a su pin*** casa”, señaló. “Lástima que no tiene un padre que le dijo no meterse con mujeres casadas”, añadió el aún esposo de la exmodelo.

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