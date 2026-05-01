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Multitudinarias marchas por el Día del Trabajador en Chile causan destrozos y enfrentamientos con carabineros

La Central Unitaria de Trabajadores y la Central Clasista convocaron marchas que unieron a trabajadores y estudiantes, exigiendo la defensa de programas sociales y un salario vital.

Producto de los desórdenes, Metro de Santiago dispuso el cierre de varias estaciones de la Línea 1. Foto: AFP.
Producto de los desórdenes, Metro de Santiago dispuso el cierre de varias estaciones de la Línea 1. Foto: AFP.
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Diversos incidentes se registraron este jueves 1 de mayo en el centro de Santiago, en medio de las movilizaciones convocadas por el Día Internacional del Trabajador. Los hechos más tensos ocurrieron en el eje Alameda, especialmente en sectores de Estación Central, Matucana, Bascuñán Guerrero y las inmediaciones de la Universidad de Santiago, donde manifestantes se enfrentaron con personal de Carabineros.

Según informó la Prefectura Central, grupos de encapuchados lanzaron fuegos artificiales en puntos como Bascuñán con Alameda y las cercanías de la estación Unión Latinoamericana. La institución advirtió que estas acciones pusieron en riesgo a transeúntes y llamó a preferir vías alternativas, además de circular con precaución por la zona.

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Producto de los desórdenes, Metro de Santiago dispuso el cierre de varias estaciones de la Línea 1, entre ellas Alberto Hurtado, Universidad de Santiago, Estación Central, Unión Latinoamericana, República y Los Héroes. La medida fue adoptada mientras la autoridad intentaba dispersar a los manifestantes mediante el uso de carros lanzaaguas y lanzagases.

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Contra las medidas del gobierno

Los sucesos se concentraron principalmente en la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores. En el sector se reportaron daños al mobiliario público, señaléticas, paraderos, semáforos, luminarias y cámaras de seguridad, además de barricadas menores y escombros en la vía.

En paralelo, la Central Unitaria de Trabajadores desarrolló su propia movilización por el centro de la capital, con un trayecto desde los alrededores de La Moneda hasta el Centro Cultural Gabriela Mistral. Esta convocatoria reunió a trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales, agrupaciones populares y sectores que cuestionan las políticas laborales y sociales de la administración de José Antonio Kast.

La voz de los manifestantes

La CUT planteó que la jornada busca visibilizar demandas transversales, entre ellas la defensa de programas sociales, el rechazo a recortes estatales, la crítica a beneficios tributarios para grandes empresas y la exigencia de avanzar hacia un salario vital.

Una de las consignas centrales de la manifestación fue: 'Los trabajadores, junto a alumnos, pobladores y asociaciones sociales, somos la fuerza que mueve a Chile'.

Jornada de lucha

Durante la jornada se reportó una emergencia médica en Alameda con Matucana. De acuerdo con Carabineros, un hombre adulto que participaba en la marcha sufrió una caída en la vía pública tras una aparente descompensación. Personal policial permitió el ingreso de equipos de urgencia, que lo atendieron y trasladaron a un centro asistencial.

Además de Santiago, más de 30 manifestaciones y actos fueron convocados en distintas ciudades del país, entre ellas Valparaíso, Concepción, Valdivia, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Talca, Osorno, Coyhaique y Punta Arenas. Las movilizaciones se realizaron en el marco de una jornada nacional de protesta y conmemoración por los derechos de los trabajadores.

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