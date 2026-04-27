HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Joven saliente de Laura Spoya es captado con otra mujer y así reaccionó la conductora al enterarse

Sebastián Gálvez, saliente de la conductora de TV Laura Spoya, fue visto pasándola bien con una joven a la salida de una discoteca en Miraflores.

Sebastián Gálvez es el hijo de 29 años del alcalde de Jesús María. Foto: Composición LR/Willax.
Sebastián Gálvez es el hijo de 29 años del alcalde de Jesús María. Foto: Composición LR/Willax.
Compartir

Sebastián Gálvez, el joven vinculado sentimentalmente a Laura Spoya, fue captado por las cámaras de 'Amor y fuego' con otra mujer en Miraflores, a la salida de una discoteca donde se celebraba el cumpleaños de Mario Irivarren.

Según las imágenes, el saliente de la conductora de 'Al sexto día' fue visto con una joven mientras caminaban juntos por las calles de Miraflores, en altas horas de la noche, hasta que ella decidió tomar un auto. Horas antes, ambos estaban cantando juntos e incluso se grabaron para sus respectivas redes sociales.

PUEDES VER: Brian Rullan pierde los papeles al hablar de su aún esposa Laura Spoya y de su joven saliente, Sebastián Gálvez: “Se iba a dormir en su..."

lr.pe

¿Qué dijo Laura Spoya tras las imágenes de su saliente con una misteriosa mujer?

Estas imágenes de Sebastián Gálvez, de 29 años, junto a una misteriosa joven, se emitieron en medio de los rumores de que ya no estaría con Laura Spoya, según aseguró su mejor amiga. Sin embargo, las cámaras de 'Amor y fuego' abordaron a la ex Miss Perú a la salida de su pódcast 'La manada' y le preguntaron directamente por su saliente.

“Laura, ¿cómo quedaste con Sebastián?, ¿quedaron bien?, porque hoy estuvo compartiendo con otra chica. Ustedes no oficializaron, pero ¿fue una relación abierta?”, le consultaron. No obstante, la exmodelo decidió mantenerse en silencio dentro de su camioneta.

PUEDES VER: Laura Spoya envía duro mensaje tras furiosa reacción de Brian Rullan por su saliente: "Hay gente que hace equipo para dañarte"

lr.pe

¿Laura Spoya y Sebastián Gálvez siguen juntos?

El programa 'Magaly TV: la firme' entrevistó a la mejor amiga de Sebastián Gálvez, quien aseguró que él ya no estaría con Laura Spoya. Incluso, agregó que el joven no se habría enamorado de la ex Miss Perú.

“Lo que sé hasta el momento, ya quedó eso. Ya fue, ¿me entiendes? Yo sé que hace semanas que nada que ver, o sea, no era algo tan serio, que estaban fluyendo y listo. Él dice que, si las cosas no se dieron, no se dieron (...) No, la verdad es que no (lo veía enamorado). Supongo que (estaba) tanteando”, expresó.

Notas relacionadas
Brian Rullan asegura sentirse decepcionado por actitudes de Laura Spoya con Sebastián Gálvez: "No es la mujer con la que me casé"

Brian Rullan asegura sentirse decepcionado por actitudes de Laura Spoya con Sebastián Gálvez: "No es la mujer con la que me casé"

LEER MÁS
Laura Spoya envía duro mensaje tras furiosa reacción de Brian Rullan por su saliente: "Hay gente que hace equipo para dañarte"

Laura Spoya envía duro mensaje tras furiosa reacción de Brian Rullan por su saliente: "Hay gente que hace equipo para dañarte"

LEER MÁS
Brian Rullan pierde los papeles al hablar de su aún esposa Laura Spoya y de su joven saliente, Sebastián Gálvez: “Se iba a dormir en su..."

Brian Rullan pierde los papeles al hablar de su aún esposa Laura Spoya y de su joven saliente, Sebastián Gálvez: “Se iba a dormir en su..."

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Christian Cueva comparte emotivo mensaje a Pamela Franco luego de que la cantante revelara un distanciamiento entre ambos: "Todo lo que quise"

Christian Cueva comparte emotivo mensaje a Pamela Franco luego de que la cantante revelara un distanciamiento entre ambos: "Todo lo que quise"

LEER MÁS
Caso Edita Guerrero da giro radical: Poder Judicial cita obligatoriamente a sus padres y sus hermanos Yrma y Leodan

Caso Edita Guerrero da giro radical: Poder Judicial cita obligatoriamente a sus padres y sus hermanos Yrma y Leodan

LEER MÁS
¡Olvidó a Milett Figueroa! Marcelo Tinelli no oculta su amor por su nueva novia, Rossana Almeyda, y revela por qué no la puede oficializar

¡Olvidó a Milett Figueroa! Marcelo Tinelli no oculta su amor por su nueva novia, Rossana Almeyda, y revela por qué no la puede oficializar

LEER MÁS
Gia Rosalino, pareja de Aldo Miyashiro, revela cómo es la convivencia con los hijos del actor: "Vivimos con uno de ellos"

Gia Rosalino, pareja de Aldo Miyashiro, revela cómo es la convivencia con los hijos del actor: "Vivimos con uno de ellos"

LEER MÁS
Irma Maury enfurece y revela la verdad de su estado de salud tras sorpresiva publicación: "No ando buscando publicidad"

Irma Maury enfurece y revela la verdad de su estado de salud tras sorpresiva publicación: "No ando buscando publicidad"

LEER MÁS
Modelo peruana Kathie Reds reporta la desaparición de su madre tras salir de paseo en Jesús María: “Ella tiene principios de Alzheimer”

Modelo peruana Kathie Reds reporta la desaparición de su madre tras salir de paseo en Jesús María: “Ella tiene principios de Alzheimer”

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025