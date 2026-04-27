Joven saliente de Laura Spoya es captado con otra mujer y así reaccionó la conductora al enterarse
Sebastián Gálvez, saliente de la conductora de TV Laura Spoya, fue visto pasándola bien con una joven a la salida de una discoteca en Miraflores.
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Sebastián Gálvez, el joven vinculado sentimentalmente a Laura Spoya, fue captado por las cámaras de 'Amor y fuego' con otra mujer en Miraflores, a la salida de una discoteca donde se celebraba el cumpleaños de Mario Irivarren.
Según las imágenes, el saliente de la conductora de 'Al sexto día' fue visto con una joven mientras caminaban juntos por las calles de Miraflores, en altas horas de la noche, hasta que ella decidió tomar un auto. Horas antes, ambos estaban cantando juntos e incluso se grabaron para sus respectivas redes sociales.
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¿Qué dijo Laura Spoya tras las imágenes de su saliente con una misteriosa mujer?
Estas imágenes de Sebastián Gálvez, de 29 años, junto a una misteriosa joven, se emitieron en medio de los rumores de que ya no estaría con Laura Spoya, según aseguró su mejor amiga. Sin embargo, las cámaras de 'Amor y fuego' abordaron a la ex Miss Perú a la salida de su pódcast 'La manada' y le preguntaron directamente por su saliente.
“Laura, ¿cómo quedaste con Sebastián?, ¿quedaron bien?, porque hoy estuvo compartiendo con otra chica. Ustedes no oficializaron, pero ¿fue una relación abierta?”, le consultaron. No obstante, la exmodelo decidió mantenerse en silencio dentro de su camioneta.
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¿Laura Spoya y Sebastián Gálvez siguen juntos?
El programa 'Magaly TV: la firme' entrevistó a la mejor amiga de Sebastián Gálvez, quien aseguró que él ya no estaría con Laura Spoya. Incluso, agregó que el joven no se habría enamorado de la ex Miss Perú.
“Lo que sé hasta el momento, ya quedó eso. Ya fue, ¿me entiendes? Yo sé que hace semanas que nada que ver, o sea, no era algo tan serio, que estaban fluyendo y listo. Él dice que, si las cosas no se dieron, no se dieron (...) No, la verdad es que no (lo veía enamorado). Supongo que (estaba) tanteando”, expresó.