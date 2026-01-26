HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori lideran encuestas, Elio Riera en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Espectáculos

Rodrigo González asegura que Camucha Negrete fue víctima de maltratos por parte de Sergio Galliani en obra de teatro: "Ella me lo contó"

En una impactante confesión, Rodrigo González contó que Camucha Negrete le confesó que fue víctima de faltas de respeto por parte de Sergio Galliani, en la última obra que no alcanzó a estrenar por su salud.

Camucha Negrete iba a ser parte de la obra 'Monólogos de la...", dirigida por Sergio Galliani. Foto: Composición LR/YouTube
Camucha Negrete iba a ser parte de la obra 'Monólogos de la...", dirigida por Sergio Galliani. Foto: Composición LR/YouTube

Rodrigo González dio una noticia que sorprendió a más de uno en su programa de 'Amor y fuego'. Previo a presentar una nota sobre las declaraciones de la actriz Sonia Oquendo, quien aseguró que fue víctima de maltrato psicológico en una obra dirigida por Sergio Galliani, 'Peluchín' contó que Camucha Negrete le reveló que Sergio Galliani la maltrataba en la obra 'Monólogos de la vagina'. "Me tomo la licencia de decirlo porque estoy siendo leal a lo que sé", expresó el conductor de Willax.

Cabe precisar que, debido a una urgencia médica que tenía que atender con prontitud, Camucha optó por retirarse de la mencionada obra. “Es una urgencia médica que no puedo posponer. Pero regresaré apenas me recupere con las indicaciones del médico”, expresó en aquella oportunidad.

PUEDES VER: Rodrigo González se conmueve al recordar a Camucha Negrete: 'Pocas veces he conocido a alguien tan positiva'

lr.pe

Camucha Negrete sufrió maltratos de Sergio Galliani, según Rodrigo González

Sergio Galliani fue señalado directamente por Rodrigo González como el responsable de haber incurrido en malos tratos contra Camucha Negrete, actriz destacada en teatro, televisión y más. Esto habría sucedido durante la obra 'Monólogos de la vagina' y lo dicho por 'Peluchín' fue una propia confesión que le hizo la artista peruana.

"Hay actrices acostumbradas a una forma de trabajar, a una forma de ser tratadas como corresponde... la experiencia de Camucha Negrete (siendo dirigida por Sergio Galliani) no fue buena. Ella me lo contó, ella me lo dijo y ahora que Sonia Oquendo sale y hace esta denuncia pública, creo que es el momento de contarlo y también decir lo que sé, lo que ella me quería hacer saber, quería que yo sepa", señaló seriamente el conductor.

Al parecer, las malas formas para tratar a sus actrices por parte de Sergio Galliani no fueron del agrado de Camucha Negrete, lo cual le generaba incomodidad.. "No se sentía cómoda. (Ella dijo) 'yo ya me voy, no puedo más, pero si hay algo que no puedo más es lidiar con el maltrato, con las malas formas. Yo tengo una trayectoria y a mí no me gusta que me traten ni que me hablen así", acotó.

PUEDES VER: Gigi Mitre y Rodrigo González alzaron su voz tras la denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña: ''De ser culpables, lo que se merecen''

lr.pe

Sonia Oquendo denuncia maltratos en su última obra teatral

Durante una reciente entrevista en el pódcast 'Habla serio' transmitido por Latina, la reconocida actriz Sonia Oquendo sorprendió al revelar que fue víctima de maltrato psicológico mientras participaba en la puesta en escena de ''Monólogos de la vagina', obra dirigida por el también actor Sergio Galliani. La artista peruana, con una trayectoria sólida en teatro, cine y televisión, describió su experiencia como un calvario, sin mencionar directamente al responsable, pero dando a entender que se trataba del único hombre en el elenco.

Durante la conversación en el pódcast, Sonia Oquendo señaló que el ambiente laboral dentro de la obra fue profundamente negativo. “Yo llegaba a ese teatro y de frente me encerraba en mi camarín y no salía hasta la hora que levantaban el telón. Sentía que estaba en una cárcel. Era horrible. Todo era tristeza alrededor”, confesó la primera actriz, dejando entrever que el maltrato vino de parte de un compañero hombre, en un reparto mayoritariamente femenino.

Sergio Galliani, único varón vinculado al montaje como director, no ha respondido públicamente a las declaraciones de Oquendo hasta el momento. “A esta edad no hay acoso, pero puede haber un maltrato a una actriz, a una señora, a una dama, a una compañera de trabajo, que venga de un hombre. Eso pasó”, afirmó Oquendo con firmeza.

