Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,1 remeció Nasca
Espectáculos

Bettina Onetto se retracta y confirma que habló mal de Sergio Galliani en polémico audio: "Es antipatiquísimo, pedante"

"Lo conocí hace 14 años y me cayó muy mal", expresó Bettina Onetto ante las cámaras de 'Amor y fuego', pese a que hace unos días había negado que se haya referido de mala manera a Sergio Galliani.

Bettina Oneto y Sergio Galliani se reencontraron en el estreno de la obra 'La Suite'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Bettina Oneto y Sergio Galliani se reencontraron en el estreno de la obra 'La Suite'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

En medio de una creciente controversia en la farándula peruana, Bettina Onetto vuelve a estar en el ojo público tras confirmar que sí emitió comentarios negativos sobre su colega Sergio Galliani. La reconocida actriz fue protagonista de un audio que se volvió viral en redes sociales, en el cual calificaba de manera despectiva al actor de 'Al fondo hay sitio'. Aunque en un inicio intentó minimizar el hecho asegurando que todo se trataba de un malentendido, los recientes acontecimientos han cambiado el rumbo de esta historia.

Durante la emisión del programa 'Amor y fuego' del viernes 30 de enero, Onetto reconoció que efectivamente se expresó de manera poco favorable sobre Galliani. "Lo escucharon porque lo dije, es antipatiquísimo", declaró sin rodeos, confirmando que sus palabras fueron sinceras y que su percepción negativa del actor se remonta a una experiencia de hace 14 años.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Connie Chaparro reveló que Bettina Oneto la llamó llorando tras señalamientos contra Sergio Galliani: 'Ella se ha sentido pésimo'

lr.pe

Bettina Oneto sí se expresó mal de Sergio Galliani

Durante la cobertura del estreno de la obra teatral 'La Suite', dirigida por Sergio Galliani, Bettina Oneto sorprendió al confirmar públicamente la veracidad del audio filtrado que desató la polémica. En declaraciones al programa 'Amor y fuego', la actriz reconoció que sus comentarios sobre Galliani no fueron sacados de contexto ni malinterpretados.

“Yo siempre lo digo, él lo sabe, desde que lo conocí es medio pedante, no saluda. Él es así y yo hablo así, pero no pasa nada”, expresó sin tapujos, dejando claro que su opinión sobre el actor no ha cambiado con el tiempo. También reveló que ya conversó directamente con él sobre el tema.

Además, Oneto no dudó en reafirmar su percepción personal sobre el esposo de Sergio Galliani, calificándolo como “pesado”, “chinchoso” y alguien con un carácter difícil de descifrar. Sin embargo, aclaró que, pese a todo, nunca sufrió maltrato por parte del actor. Sobre el comunicado que publicó en su cuenta de Facebook, la actriz criticó la interpretación de los medios, en especial la del programa 'Amor y fuego', señalando que el mensaje fue mal leído.

PUEDES VER: Martha Figueroa defiende a Sergio Galliani y revela que la apoyó tras el fallecimiento de Camucha Negrete: 'Supo acompañarnos'

lr.pe

¿Cuál fue el comunicado de Bettina Oneto?

Ante el revuelo mediático generado por el audio, hace unos días, Bettina Oneto utilizó sus redes sociales para aclarar su posición respecto a sus declaraciones sobre Sergio Galliani. En el comunicado, publicado en su cuenta de Instagram, la actriz lamentó profundamente que un mensaje privado, enviado en un contexto de confianza, haya sido difundido sin su consentimiento y sacado de contexto. Además, señaló que no respalda “ningún tipo de carga o linchamiento” contra Galliani.

“El audio que fue emitido corresponde a un mensaje privado, enviado en un contexto de confianza, donde expresé una opinión personal y emocional basada en una experiencia antigua”, se lee en el pronunciamiento. Asimismo, Oneto fue enfática al asegurar que nunca hubo una falta grave ni un hecho denunciable por parte del actor hacia ella. Finalmente, reveló que ya sostuvo una conversación directa con Galliani y que el asunto ha quedado aclarado entre ambos.

