HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Sergio Galliani conmueve con emotiva escena final de Miguel Ignacio en 'Al fondo hay sitio' y los fans reaccionan de su presunta despedida: ''Nachito, tú no''

Sergio Galliani compartió en Instagram un mensaje que muchos interpretaron como una despedida de su papel de ‘Nachito’ en 'Al fondo hay sitio'.

Sergio Galliani conmovió a los televidentes tras la última escena que grabó de ‘Nachito’ en ‘Al fondo hay sitio’.
Sergio Galliani conmovió a los televidentes tras la última escena que grabó de ‘Nachito’ en ‘Al fondo hay sitio’. | Foto: composición LR/América TV

El capítulo final de ‘Al fondo hay sitio’ generó numerosos comentarios en redes sociales y despertó gran expectativa sobre el rumbo que tomarán varios personajes de la entrañable serie peruana. No obstante, lo que más llamó la atención fue el atentado armado contra Miguel Ignacio de las Casas, interpretado por Sergio Galliani. La escena dejó mucho suspenso y una gran incertidumbre respecto a lo que ocurrirá con el popular ‘Nachito’.

El mensaje que compartió Sergio Galliani en su cuenta de Instagram tras el final de temporada de 'Al fondo hay sitio'. Foto: IG - Sergio Galliani

El mensaje que compartió Sergio Galliani en su cuenta de Instagram tras el final de temporada de 'Al fondo hay sitio'. Foto: IG - Sergio Galliani

La presunta despedida de Sergio Galliani de su personaje 'Nachito'

Pese a la intriga que rodea a su personaje, Sergio Galliani compartió, a través de su cuenta de Instagram, un mensaje que da a entender que se despide de la serie, luego de publicar varias imágenes en las que luce su atuendo de Papá Noel durante los preparativos de su última grabación.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Final de 'Al fondo hay sitio' temporada 12: Miguel Ignacio 'Nachito' fue víctima de atentado en su departamento

lr.pe

En la publicación, el actor escribió un mensaje que decía: “Fue un placer… ¡Gracias por todo!”, lo que de inmediato desató una ola de conjeturas entre sus seguidores. Muchos interpretaron sus palabras como una posible despedida, lo que aumentó la incertidumbre sobre el futuro de su personaje en la serie y reavivó las teorías tras el impactante final de temporada.

La intriga que dejó el final de temporada de ‘Al fondo hay sitio’ se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. La aparente muerte de Miguel Ignacio dejó boquiabierta a la audiencia, que no tardó en compartir teorías, dudas y reacciones sobre el impactante desenlace. El giro inesperado reavivó la expectativa por la próxima temporada y elevó la conversación digital, manteniendo en vilo a los fieles seguidores de la popular serie peruana.

PUEDES VER: Gustavo Bueno conmueve al volver a 'AFHS' como 'Don Gilberto' y usuarios reaccionan: “Más fuerte que nunca”

lr.pe

La reacción de los televidentes a la aparente despedida de Miguel Ignacio de 'Al fondo hay sitio'

Los comentarios del público tras la despedida del entrañable Miguel Ignacio de las Casas en ‘Al fondo hay sitio’ dejaron a muchos con tristeza, ya que consideran a ‘Nachito’ uno de los personajes más queridos de la serie. Entre los mensajes más destacados en la cuenta de Instagram del actor figuran: “No, Nachito, tú no”, “Lo mejor de la serie” y “Vuela alto”.

Notas relacionadas
Actor Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con inéditas fotos: "Con mis hermosas"

Actor Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con inéditas fotos: "Con mis hermosas"

LEER MÁS
Sergio Galliani bromea sobre la confesión de amor de su esposa, Connie Chaparro: "No sé si está fingiendo"

Sergio Galliani bromea sobre la confesión de amor de su esposa, Connie Chaparro: "No sé si está fingiendo"

LEER MÁS
Sergio Galliani revela detalles del regreso de su personaje a ‘Al fondo hay sitio’: “Nachito regresa por su revancha”

Sergio Galliani revela detalles del regreso de su personaje a ‘Al fondo hay sitio’: “Nachito regresa por su revancha”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, anuncia la muerte de su madre tras luchar contra el cáncer: "Mi compañera y amiga"

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, anuncia la muerte de su madre tras luchar contra el cáncer: "Mi compañera y amiga"

LEER MÁS
Alejandro Páucar sorprende a Yarita Lizeth con tierno detalle por su aniversario: “Valió la pena haberte conocido”

Alejandro Páucar sorprende a Yarita Lizeth con tierno detalle por su aniversario: “Valió la pena haberte conocido”

LEER MÁS
Final de 'Yo soy 2025' en vivo: a qué hora ver y quiénes son los finalistas

Final de 'Yo soy 2025' en vivo: a qué hora ver y quiénes son los finalistas

LEER MÁS
Gustavo Bueno conmueve al volver a 'AFHS' como 'Don Gilberto' y usuarios reaccionan: “Más fuerte que nunca”

Gustavo Bueno conmueve al volver a 'AFHS' como 'Don Gilberto' y usuarios reaccionan: “Más fuerte que nunca”

LEER MÁS
Gian Piero Díaz se pronuncia tras revisión de su maleta en el aeropuerto Jorge Chávez por llevar varios panetones: "No era publicidad"

Gian Piero Díaz se pronuncia tras revisión de su maleta en el aeropuerto Jorge Chávez por llevar varios panetones: "No era publicidad"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria impacta a Shirley Arica al revelar su verdadera edad y la de Said Palao: “No te creo”

Alejandra Baigorria impacta a Shirley Arica al revelar su verdadera edad y la de Said Palao: “No te creo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Espectáculos

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: “Nos vamos a Panamericana"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025