Sergio Galliani conmovió a los televidentes tras la última escena que grabó de ‘Nachito’ en ‘Al fondo hay sitio’. | Foto: composición LR/América TV

El capítulo final de ‘Al fondo hay sitio’ generó numerosos comentarios en redes sociales y despertó gran expectativa sobre el rumbo que tomarán varios personajes de la entrañable serie peruana. No obstante, lo que más llamó la atención fue el atentado armado contra Miguel Ignacio de las Casas, interpretado por Sergio Galliani. La escena dejó mucho suspenso y una gran incertidumbre respecto a lo que ocurrirá con el popular ‘Nachito’.

El mensaje que compartió Sergio Galliani en su cuenta de Instagram tras el final de temporada de 'Al fondo hay sitio'. Foto: IG - Sergio Galliani

La presunta despedida de Sergio Galliani de su personaje 'Nachito'

Pese a la intriga que rodea a su personaje, Sergio Galliani compartió, a través de su cuenta de Instagram, un mensaje que da a entender que se despide de la serie, luego de publicar varias imágenes en las que luce su atuendo de Papá Noel durante los preparativos de su última grabación.

En la publicación, el actor escribió un mensaje que decía: “Fue un placer… ¡Gracias por todo!”, lo que de inmediato desató una ola de conjeturas entre sus seguidores. Muchos interpretaron sus palabras como una posible despedida, lo que aumentó la incertidumbre sobre el futuro de su personaje en la serie y reavivó las teorías tras el impactante final de temporada.

La intriga que dejó el final de temporada de ‘Al fondo hay sitio’ se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. La aparente muerte de Miguel Ignacio dejó boquiabierta a la audiencia, que no tardó en compartir teorías, dudas y reacciones sobre el impactante desenlace. El giro inesperado reavivó la expectativa por la próxima temporada y elevó la conversación digital, manteniendo en vilo a los fieles seguidores de la popular serie peruana.

La reacción de los televidentes a la aparente despedida de Miguel Ignacio de 'Al fondo hay sitio'

Los comentarios del público tras la despedida del entrañable Miguel Ignacio de las Casas en ‘Al fondo hay sitio’ dejaron a muchos con tristeza, ya que consideran a ‘Nachito’ uno de los personajes más queridos de la serie. Entre los mensajes más destacados en la cuenta de Instagram del actor figuran: “No, Nachito, tú no”, “Lo mejor de la serie” y “Vuela alto”.