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Espectáculos

Hija de Sergio Galliani manda emotivo mensaje a Connie Chaparro tras diagnóstico de cáncer: "Lo importante..."

La actriz Connie Chaparro conmueve al revelar su diagnóstico de cáncer de piel. La hija de Sergio Galliani le dedicó un mensaje de apoyo que refleja la unión familiar en medio de esta delicada situación.

Connie Chaparro fue diagnosticada con cáncer a la piel y contó su experiencia. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Connie Chaparro fue diagnosticada con cáncer a la piel y contó su experiencia. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

La actriz peruana Connie Chaparro generó gran impacto en redes sociales tras revelar que fue diagnosticada con cáncer de piel, específicamente un melanoma in situ detectado durante un chequeo preventivo. Su testimonio, difundido a través de un video, expone el difícil momento emocional que atraviesa y la importancia de la detección temprana.

En medio de esta situación, el entorno cercano de la artista no tardó en manifestar su respaldo. Aunque Sergio Galliani optó por una reacción discreta en redes sociales, Airam, su hija, expresó públicamente su apoyo con un mensaje que rápidamente captó la atención de los seguidores de la familia.

Airam Galliani respalda a Connie Chaparro.

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Airam Galliani, hija de Sergio, manda mensaje de apoyo a Connie Chaparro

La hija de Sergio Galliani utilizó sus redes sociales para pronunciarse tras el anuncio de Connie Chaparro. Con un mensaje breve, pero significativo, dejó en evidencia el respaldo emocional hacia la actriz en este proceso.

“Lo importante es que estás bien”, escribió Airam Galliani, acompañando sus palabras con un emoji de corazón. Este gesto fue interpretado como una muestra clara de cercanía y fortaleza familiar ante una situación que suele generar incertidumbre.

El apoyo también se reflejó en otras figuras del medio artístico, quienes reaccionaron al video compartido por Connie Chaparro. Sin embargo, llamó la atención que Sergio Galliani no emitiera un comentario público, limitándose a reaccionar con un “me encanta”, lo que igualmente fue considerado como una señal de acompañamiento.

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Connie Chaparro confiesa que padece de cáncer de piel

Connie Chaparro relató que el diagnóstico se produjo hace aproximadamente un mes, cuando acudió al dermatólogo por una alergia. Aprovechando la consulta, solicitó una revisión general de sus lunares, una práctica que, según indicó, realiza cada año como medida preventiva.

Durante la evaluación, el especialista identificó un lunar sospechoso en su brazo izquierdo y recomendó una biopsia. La actriz confesó que ese momento fue determinante: el temor apareció de inmediato, aunque intentó mantenerse tranquila recordando casos cercanos de diagnósticos tempranos.

Tras una semana de espera, recibió el resultado por correo electrónico. El informe confirmaba la presencia de cáncer de piel tipo melanoma in situ, una forma inicial de la enfermedad. “En ese momento se me cayó el mundo”, expresó con evidente emoción en su testimonio.

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