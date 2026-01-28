Martha Figueroa, una de las primeras actrices que integraron la puesta en escena de 'Monólogos de la vagina' bajo la dirección de Sergio Galliani, rompió su silencio para pronunciarse sobre las acusaciones que han sacudido la farándula nacional. Como se recuerda, el popular 'Nachito' de 'Al fondo hay sitio' fue señalado de presuntos maltratos hacia sus colegas Sonia Oquendo y Camucha Negrete, lo que generó gran repercusión en el entretenimiento peruano.

El caso se originó con la revelación pública de Sonia Oquendo, quien aseguró haber sufrido maltratos psicológicos durante su participación en el proyecto, sin mencionar nombres. Poco después, el 26 de enero, Rodrigo González 'Peluchín' afirmó en 'Amor y Fuego' que la fallecida Camucha también le había confesado haber pasado momentos difíciles en la obra presentada en el Teatro Marsano, cuya organización, incluida la productora Makhy Arana, no tardó en ser señalada.

"Una casa teatral de trayectoria intachable": Martha Figueroa respalda al Teatro Marsano

En ese contexto, la familia de Camucha Negrete desmintió a 'Peluchín'. Aunque expresaron su aprecio por el conductor, descartaron rotundamente que Galliani haya maltratado a la fallecida artista. Ahora, Martha Figueroa, quien la reemplazó mientras afrontaba un delicado estado de salud antes de su muerte en septiembre de 2025, salió al frente con un contundente comunicado.

El 28 de enero, a través de sus redes, la primera actriz expresó su respaldo al Teatro Marsano, en rechazo a los cuestionamientos que surgieron contra la organización. "Es y siempre ha sido una casa teatral que ha albergado a cientos de actores, directores y técnicos de las artes escénicas durante más de 50 años de trayectoria intachable", escribió sobre el espacio, el cual es dirigido por Makhy Arana tras la partida del fundador Osvaldo Cattone en 2021.

Martha Figueroa revela el apoyo que recibió de Sergio Galliani tras la muerte de Camucha Negrete

Más adelante, Martha Figueroa destacó al equipo teatral vinculado a 'Monólogos de la vagina', calificándolo como "comprometido y responsable". En cuanto Galliani, no dudó en elogiar su calidad artística y humana. "Me sorprendió gratamente Sergio Galliani como director, a quien no conocía en esa faceta. Me pareció muy creativo, talentoso y respetuoso al darme las indicaciones y correcciones necesarias para llevar a cabo la obra satisfactoriamente", escribió.

Por último, la también recordada figura de 'Al fondo hay sitio' se abrió sobre un duro capítulo que golpeó al entretenimiento peruano: la partida de Camucha Negrete. En esa línea, compartió el apoyo que recibió de Galliani mientras atravesaban el duelo por la muerte de su gran amiga. "Supo acompañarnos permanentemente, igual que toda la producción, en una temporada difícil debido al fallecimiento de nuestra querida Camucha", sentenció.

Ante sus palabras, Sergio Galliani y su esposa, la también actriz Connie Chaparro, expresaron su gratitud hacia Martha Figueroa y admiración por el trabajo que realizó en 'Monólogos de la vagina', a pesar del poco tiempo que tuvo para prepararse. "Jamás olvidaré tu entrega y disposición por el bien de la obra y además en reemplazo de una grande como Camucha", respondió el director.