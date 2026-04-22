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Espectáculos

Magaly Medina cuestiona a Onelia Molina tras incomodarse por su vínculo con Kevin Díaz: “¿Solo querías sacarle pica a Mario?”

La modelo expresó su molestia por la “frutinovela” creada en EEG con el joven venezolano, lo que desató la reacción de la 'Urraca', quien recordó las apariciones y salidas que ambos compartieron recientemente.

Onelia desmintió cualquier vínculo amoroso con el joven participante de Esto es Guerra. Foto: Composición LR
Onelia desmintió cualquier vínculo amoroso con el joven participante de Esto es Guerra. Foto: Composición LR

Onelia Molina salió al frente en Esto es Guerra para frenar el vínculo con su compañero Kevin Díaz, a quien se le ha venido relacionando estos últimos días. La modelo, quien hace apenas unas semanas terminó su relación con Mario Irivarren, aprovechó las cámaras del reality para expresar su molestia luego de que presentaran una ‘frutinovela’ en la que ambos aparecían como protagonistas.

La posición de la influencer no tardó en traer reacciones, entre ellas la de Magaly Medina, quien no dudó en referirse a sus declaraciones. La conductora fue enfática en señalar que los rumores de este supuesto romance entre los ‘guerreros’ habrían surgido a raíz de las constantes apariciones que ambos han tenido en las últimas semanas, tanto en redes sociales como en actividades fuera del programa.

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Magaly Medina critica a Onelia tras incomodarse por ‘frutinovela’ con Kevin Díaz

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la ‘urraca’ se pronunció sobre Onelia luego de que explotara contra la producción de Esto es Guerra tras presentar una ‘frutinovela’ en la que muestra una cercanía con su compañero Kevin Díaz. Para Medina, la creadora de contenido fue quien alimentó el presunto vínculo tras lucirse en redes sociales junto al joven venezolano.

“Ahora resulta que a la señorita Onelia no le gustó que le armaran una 'frutinovela' con este chico como protagónico. No le gustó y se lanzó a aclararles a todos. […] Coquetean, lo invitan al podcast, se van de viaje, se van juntos a fiestecitas y cuando ya comienzan las papas a quemar y quieren vincularlos de forma más profunda, la otra saca cuerpo y dice: 'no, a mí no. Todavía tengo que sanar'. Entonces, ¿para qué empiezas? ¿Solo querías sacarle pica a Mario Irivarren? ¿O querías lucirte con un chiquito guapo?”, expresó.

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Además, la cercanía entre ambos no pasó desapercibida dentro del reality, donde sus propios compañeros los molestaban constantemente por su aparente química. Incluso, semanas atrás, ambos viajaron a Tarapoto junto a un grupo de amigos, donde fueron vistos compartiendo momentos cercanos, lo que avivó aún más los comentarios sobre un posible vínculo sentimental.

Le aconseja a Onelia “sanar sola” tras ser vinculada con Kevin Díaz

En esa misma línea, la conductora sostuvo que, tras una ruptura amorosa, lo más saludable es tomarse un tiempo para procesar las emociones antes de iniciar una nueva cercanía sentimental. Según su interpretación, la exposición pública de Onelia junto a Kevin Díaz habría sido una forma de sobrellevar el reciente quiebre con su expareja.

“Ella pudo haber hecho los TikTok sola. ¿Quieres sanar? Pues tienes que estar sola. No necesitas la compañía de una persona. Terminas una relación, necesitas reencontrarte contigo mismo. […] Yo creo que lo usó a este chiquito como paño de lágrimas. Cumplió su función y ‘chau, ¿para qué te quiero?’”, agregó.

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