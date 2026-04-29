HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Kike Suero enfurece contra cómicos ambulantes por lucrar con la salud de ‘Pompinchú’: “Me hierve la sangre”

Kike Suero denuncia a colegas que intentan beneficiarse de la situación de ‘Pompinchú’. Señala que algunos cómicos ambulantes buscan protagonismo en lugar de mostrar empatía hacia 'Pompinchú'.

Alonso Gonzáles Mendoza, conocido como 'Pompinchú', se encuentra en cuidados intensivos tras una recaída en su salud. Su familia solo pide oraciones y apoyo emocional.
Alonso Gonzáles Mendoza, conocido como 'Pompinchú', se encuentra en cuidados intensivos tras una recaída en su salud. Su familia solo pide oraciones y apoyo emocional. | Foto: Facebook
Compartir

¡Lucha por su vida! El cómico peruano Alonso Gonzáles Mendoza, también conocido como Pompinchú, sufrió una recaída y tuvo que ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Rosa, ubicado en el distrito de Pueblo Libre. Desde entonces, varios de sus colegas se han solidarizado con él e incluso han solicitado apoyo para la familia. Sin embargo, Kike Suero indicó que las cosas no se estarían manejando de manera transparente.

Kike Suero se mostró preocupado por la salud de Pompinchú y también expresó su indignación contra sus excompañeros cómicos ambulantes, quienes estarían aprovechando la situación para lucrar. Incluso, contó que se habrían acercado al hospital para tomarse una foto con él.

"Su familia no está pidiendo dinero, solo una oración. Me hierve la sangre ver que algunos colegas solo lo visitan para subir la foto en redes sociales, o que otros pidan donaciones falsas", manifestó el actor cómico para Trome.

PUEDES VER: Cómico ‘Pompinchú’ en UCI por delicado estado de salud y su familia no pierde la esperanza

lr.pe

Kike Suero critica a cómicos ambulantes

Kike Suero denunció que algunos cómicos ambulantes se estarían aprovechando de la situación de Pompinchú para promocionar sus redes sociales. Asimismo, manifestó que siente vergüenza por cómo se comportan sus colegas con Pompinchú, quien padece fibrosis pulmonar, detectada mientras se recuperaba de la cirugía de cadera a la que fue sometido para recuperar la movilidad.

"Si bien es cierto su estado es delicado, su círculo cercano solo pide fe. Deberían ser más empáticos; la familia está rogando por su recuperación. Siento vergüenza de esos ‘amigos’ que solo buscan protagonismo", manifestó el cómico.

PUEDES VER: ¿Qué pasó con Pompinchú, el cómico de la frase “Pa’l otro año será” y cuánto llegó a ganar en su mejor momento en la TV?: "Me decían sobrado’"

lr.pe

Familia de Pompinchú sufre por el cómico

El estado de salud de Alfonso Gonzáles Mendoza empeoró, por lo que el miércoles 28 de abril tuvieron que ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Rosa. Sus familiares se mostraron preocupados por la noticia.

"No queríamos entubarlo, pero tuvimos que hacerlo, porque ya no resistía, sufría mucho", dijo uno de los familiares de Pompinchú para las cámaras de Latina, muy emotivo.


Notas relacionadas
Cómico ‘Pompinchú’ en UCI por delicado estado de salud y su familia no pierde la esperanza

Cómico ‘Pompinchú’ en UCI por delicado estado de salud y su familia no pierde la esperanza

LEER MÁS
Cómico ambulante ‘Mayimbú’ protagoniza escandalosa pelea callejera y es separado a la fuerza

Cómico ambulante ‘Mayimbú’ protagoniza escandalosa pelea callejera y es separado a la fuerza

LEER MÁS
Querida estrella de 'Los cómicos ambulantes' preocupa tras aparecer delicada de salud: "Luchándola"

Querida estrella de 'Los cómicos ambulantes' preocupa tras aparecer delicada de salud: "Luchándola"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre de familia enfrenta a famoso streamer peruano por coquetear con su hija en plena transmisión en vivo

Padre de familia enfrenta a famoso streamer peruano por coquetear con su hija en plena transmisión en vivo

LEER MÁS
Jazmín Pinedo muestra su vientre y hace importante anuncio junto a su novio extranjero Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

Jazmín Pinedo muestra su vientre y hace importante anuncio junto a su novio extranjero Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

LEER MÁS
Mauricio Diez Canseco sorprende con tremenda fiesta por el primer año de sus mellizos con Dailyn Curbelo: "Una celebración que nos emociona"

Mauricio Diez Canseco sorprende con tremenda fiesta por el primer año de sus mellizos con Dailyn Curbelo: "Una celebración que nos emociona"

LEER MÁS
Aldo Corzo es acusado por comportamiento indebido con exMiss Perú en una fiesta: "Me jaló para entrar al baño conmigo"

Aldo Corzo es acusado por comportamiento indebido con exMiss Perú en una fiesta: "Me jaló para entrar al baño conmigo"

LEER MÁS
Lucía de la Cruz sorprende al revelar detalles inéditos de su vida íntima con su esposo fallecido: “Yo amaré a Percy García eternamente”

Lucía de la Cruz sorprende al revelar detalles inéditos de su vida íntima con su esposo fallecido: “Yo amaré a Percy García eternamente”

LEER MÁS
Karen Schwarz sorprende al revelar que Ezio Oliva terminó su relación porque no superaba a su expareja: "Nos separamos, yo lloraba"

Karen Schwarz sorprende al revelar que Ezio Oliva terminó su relación porque no superaba a su expareja: "Nos separamos, yo lloraba"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025