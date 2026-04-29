Alonso Gonzáles Mendoza, conocido como 'Pompinchú', se encuentra en cuidados intensivos tras una recaída en su salud. Su familia solo pide oraciones y apoyo emocional. | Foto: Facebook

Alonso Gonzáles Mendoza, conocido como 'Pompinchú', se encuentra en cuidados intensivos tras una recaída en su salud. Su familia solo pide oraciones y apoyo emocional. | Foto: Facebook

¡Lucha por su vida! El cómico peruano Alonso Gonzáles Mendoza, también conocido como Pompinchú, sufrió una recaída y tuvo que ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Rosa, ubicado en el distrito de Pueblo Libre. Desde entonces, varios de sus colegas se han solidarizado con él e incluso han solicitado apoyo para la familia. Sin embargo, Kike Suero indicó que las cosas no se estarían manejando de manera transparente.

Kike Suero se mostró preocupado por la salud de Pompinchú y también expresó su indignación contra sus excompañeros cómicos ambulantes, quienes estarían aprovechando la situación para lucrar. Incluso, contó que se habrían acercado al hospital para tomarse una foto con él.

"Su familia no está pidiendo dinero, solo una oración. Me hierve la sangre ver que algunos colegas solo lo visitan para subir la foto en redes sociales, o que otros pidan donaciones falsas", manifestó el actor cómico para Trome.

Kike Suero critica a cómicos ambulantes

Kike Suero denunció que algunos cómicos ambulantes se estarían aprovechando de la situación de Pompinchú para promocionar sus redes sociales. Asimismo, manifestó que siente vergüenza por cómo se comportan sus colegas con Pompinchú, quien padece fibrosis pulmonar, detectada mientras se recuperaba de la cirugía de cadera a la que fue sometido para recuperar la movilidad.

"Si bien es cierto su estado es delicado, su círculo cercano solo pide fe. Deberían ser más empáticos; la familia está rogando por su recuperación. Siento vergüenza de esos ‘amigos’ que solo buscan protagonismo", manifestó el cómico.

Familia de Pompinchú sufre por el cómico

El estado de salud de Alfonso Gonzáles Mendoza empeoró, por lo que el miércoles 28 de abril tuvieron que ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Rosa. Sus familiares se mostraron preocupados por la noticia.

"No queríamos entubarlo, pero tuvimos que hacerlo, porque ya no resistía, sufría mucho", dijo uno de los familiares de Pompinchú para las cámaras de Latina, muy emotivo.



