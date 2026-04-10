'Los cómicos ambulantes' sin duda alguna marcaron una época en la televisión peruana y en la comicidad nacional. Uno de los más queridos fue Echi Alonso Gonzáles, más conocido como 'Pompinchú', quien generó gran preocupación recientemente en toda su legión de seguidores al aparecer en redes sociales internado desde la cama de un hospital.

Inmediatamente, los mensajes de apoyo para el popular artista cómico no pararon de llegar y le mostraron que no está solo en estos momentos difíciles que atraviesa. Cabe destacar que en el video se le ve a 'Pompinchú' con oxígeno; sin embargo, fue escueto al compartir detalles sobre su estado de salud.

Alonso Gonzáles, 'Pompinchú', enciende las alarmas por su estado de salud

Fue el propio 'Pompinchú' quien se encargó de exponer cuál era su verdadero estado de salud a todo su público en general. Mediante su cuenta oficial de Facebook, el famoso cómico ambulante publicó un video en el cual se le ve postrado en la cama de un hospital, con oxígeno y lo que parecen ser sondas nasales.

El humorista se mostró bastante optimista sobre su mejoría en su estado de salud; sin embargo, por el momento, no quiso entrar en mayores detalles sobre los motivos por los cuales llegó a estar internado en el hospital.

“¡Hola, hola hola linda gente! ¿Qué tal amigos? Aquí recuperándome, quiero recuperarme lo más pronto posible eso sí. Ya pronto seguiré subiendo videos, así que no se preocupen. Acá, haciéndole la guerra, luchándola. Más adelante explicaremos qué motivos me tienen así”, precisó 'Pompinchú'.

Seguidores de 'Pompinchú' le brindan su total apoyo en difícil momento

El video publicado por el cómico ambulante tocó la fibra de muchos de sus seguidores, quienes, en redes sociales, no tardaron en mostrarle todo su afecto mediante mensajes de aliento para su pronta recuperación.

“Sigue peleando Pompinchú”, “sí se puede”, “toda tu gente te espera”, “adelante Pompinchu, fuerza”, “yo sé que tú puedes salir de esta”, “cuidate mucho para que nos sigas haciendo reír con tu humor”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en las redes sociales del humorista oriundo de Arequipa.