Cómico ambulante ‘Mayimbú’ protagoniza escandalosa pelea callejera y es separado a la fuerza

'Mayimbú', uno de los cómicos ambulantes con más seguidores en las redes sociales, protagonizó vergonzosas escenas al enfrentarse a golpes con su compañero, el humorista 'Calambrito', en plena vía pública.

Las imágenes de la pelea callejera fueron compartidas en distintas plataformas y se volvieron virales rápidamente. Incluso, el equipo de trabajo de 'Mayimbú', cuyo verdadero nombre es José Luis Mendoza, tuvo que intervenir para que la situación no pasara a mayores.

¿Por qué 'Mayimbú' y su compañero protagonizaron pelea en la calle?

Muchos usuarios comentaron en redes sociales que la pelea habría sido armada para captar seguidores. Sin embargo, esta versión fue descartada por el 'Chino Risas', uno de los cómicos ambulantes más respetados y queridos de la escena, quien estuvo presente en el lugar de los hechos.

Según explicó, 'Mayimbú' realizaba una transmisión en vivo en la que se burlaba de su compañero 'Calambrito', por una decepción amorosa. Al hacerlo de forma reiterada, generó su molestia e incomodidad, por lo que este acudió al lugar donde se encontraba 'Mayimbú' para encararlo.

Fue entonces cuando se desató la trifulca en plena calle, donde ambos se enfrentaron a golpes ante la sorpresa de los presentes, quienes intervinieron rápidamente para evitar que la situación se saliera de control.

'Mayimbú' amenazó con atentar contra la vida del cómico 'Calambrito'

Durante la pelea, 'Calambrito' le exigía respeto en todo momento, acompañado de palabras soeces, mientras que 'Mayimbú' llegó a amenazarlo con acabar con su vida. Tras ser separados, ambos volvieron a enfrentarse y continuaron agrediéndose mutuamente, pese a los desesperados gritos de las mujeres que se encontraban en el lugar.

Cabe recordar que Mayimbú saltó a la fama en 2016 en el programa 'Verano extremo', de Latina, conducido por 'Carloncho'. Su popularidad fue tal que incluso llegó a formar parte del reality 'Bienvenida la tarde' del mismo canal, y posteriormente tuvo su propio programa llamado 'Las aventuras de Mayimbú y Carloncho'.