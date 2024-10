¿Qué pasó con Pompinchú, el cómico de la frase “Pa’l otro año será” y cuánto llegó a ganar en su mejor momento en la TV?: "Me decían sobrado’"

Durante la década de los 90 y principios de los 2000, la televisión peruana fue testigo de una era dorada de comedia popular, en la cual figuras carismáticas se ganaron la preferencia del público. Uno de esos personajes fue Pompinchú, cuyo verdadero nombre es Alejandro Romero. Con su característico estilo y la frase icónica “Pa’l otro año será”, logró, además del reconocimiento en escenarios nacionales, también ingresos significativos durante los años en los que la televisión local apostaba fuertemente por el entretenimiento humorístico.

¿Qué pasó con "Pompinchú"?

Alonso Gonzáles, pasó de ser un cómico ambulante a convertirse en un personaje popular en la televisión peruana en los años 90 gracias a su participación en “El show de los cómicos ambulantes”. Su célebre frase, “Pa’l otro año será”, y su humor característico lo hicieron memorable entre el público.

Sin embargo, tras su breve éxito televisivo, que duró solo dos años, su vida dio un giro difícil. Luego de salir de la televisión, sufrió un accidente que afectó gravemente su pierna, obligándolo a usar un andador hasta hoy. Actualmente, ‘Pompinchú’ vive vendiendo dulces en las calles y realizando shows privados, manteniendo vivo su personaje y buscando una posible operación de cadera para mejorar su movilidad.

¿Cuánto llegó a ganar ‘Pompinchú’ en la televisión?

En su mejor momento en la televisión, ‘Pompinchú’ llegó a ganar alrededor de S/2.200 mensuales, un sueldo fijo que le permitió enfocarse solo en la comicidad sin necesidad de realizar shows callejeros. Con estos ingresos, decidió mejorar su hogar, comprando electrodomésticos esenciales como una televisión y refrigerador.

“La gente me decía ‘sobrado’, pero yo no salía a la calle porque a veces me salía una chambita en provincia y, bueno, como siempre me ha gustado viajar, me iba a estos lugares”, comentó el cómico ‘Pompinchú’ en una entrevista con Carlos Orozco.

A pesar de tener estabilidad, no acumuló grandes ahorros, ya que los cómicos de esa época no recibían sumas comparables a las de otros artistas actuales. Gonzales ha comentado que la gente suele asumir que no supo manejar sus ingresos, cuando realmente lo que ganó en su corta carrera en la televisión fue justo para cubrir necesidades básicas.

¿Cómo nació el personaje de ‘Pompinchú’ y la célebre frase “Pa’l otro año será”?

El personaje de ‘Pompinchú’ se originó cuando Alonso Gonzáles, conocido como “Pompin,” fue inspirado por la popularidad de los dibujos animados de Pokémon en ese tiempo. Adoptó el nombre ‘Pompinchú’ en alusión a ‘Pikachu,’ y rápidamente ganó aceptación en el público. Para destacar y diferenciarse, Gonzáles empezó a usar la frase “Pa’l otro año será,” que se convirtió en su sello.

Cabe resaltar que ‘Pompinchú’ empezó en la comicidad desde muy joven, impulsado por un amigo que notó su facilidad para hacer reír. Al principio, trabajó como payaso en Arequipa y luego, a los 14 años, se trasladó a Lima, donde continuó presentándose en espacios públicos como el Parque Universitario. Allí comenzó a construir su carrera, inicialmente en compañía de su amigo y luego como solista, ganando popularidad entre el público.

¿Cuál fue el momento más difícil en la vida de ‘Pompinchú’ luego de salir de la televisión?

Uno de los momentos más complicados para ‘Pompinchú’ fue el accidente que sufrió después de dejar la televisión a inicios de los 2000. La lesión en su pierna, resultado de un accidente de tránsito, lo obligó a hacer una pausa en su carrera y a estar en reposo durante un año y medio. La falta de ingresos impactó profundamente a su familia, ya que él era el principal sustento.

Años después, otro accidente le dejó secuelas permanentes que le dificultan caminar sin andador. Estos episodios marcaron su vida, pero continuó trabajando en la comicidad y adaptándose, ahora vendiendo dulces y realizando espectáculos privados en Lima.