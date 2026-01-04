HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     
Espectáculos

Kike Suero confiesa que lleva más de tres años sin contacto con sus hijas: “No me dejan verlas”

El comediante Kike Suero compartió la difícil situación que enfrenta como padre, enfrentando la larga separación de sus herederas.

Kike Suero reveló que lleva más de tres años sin contacto con sus hijas.
Kike Suero reveló que lleva más de tres años sin contacto con sus hijas.

El cómico peruano Kike Suero manifestó que hace más de tres años no logra compartir tiempo con sus tres hijas, producto de su relación con Geraldine Quesada. Esta distancia ha generado un impacto emocional profundo en su vida diaria y profesional. Asimismo, precisó que actuará legalmente para obtener un régimen de visitas que le permita volver a compartir tiempo con sus pequeñas y restablecer la relación afectiva.

No me dejan ver a mis hijas, ni por Navidad pude verlas o hablar con ellas; a pesar de que el juzgado archivó la denuncia que me hicieron y no tengo ningún impedimento. Ahora solo me queda actuar judicialmente para tener un régimen de visitas”, declaró el artista para Trome.

TE RECOMENDAMOS

RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

PUEDES VER: Kike Suero responde a Cachay tras ser llamado 'cobarde' por incidente en Gamarra: 'Lo voy a cuadrar'

lr.pe

Incidente en Gamarra y declaración de Kike Suero

El humorista también se refirió a un reciente conflicto durante una presentación en Gamarra, donde él y Cachay estaban realizando su clásico show cuando personal de serenazgo intervino para limitar la actividad.

Según relató Cachay: “Cuando volteamos Kike Suero ya no estaba, se quitó. Armó la bronca y se fue”, aclarando que, pese al malentendido, no hubo consecuencias mayores y que la situación se resolvió sin complicaciones graves.

PUEDES VER: Kike Suero revela la identidad del único cómico ambulante famoso con quien llegó a enfrentarse físicamente: 'Me arrepiento'

lr.pe

Carrera de Kike Suero y vínculo con Cachay

Los comediantes se conocen desde finales de los años 90, cuando realizaban presentaciones al aire libre en la Plaza San Martín. Su talento los llevó a la televisión con 'Los reyes de la risa' en Panamericana Televisión, consolidando su popularidad en el humor peruano.

El 19 de agosto pasado, ambos denunciaron haber sido golpeados por fiscalizadores de La Victoria mientras se preparaban para su presentación en Gamarra. “Me dieron con un palo en la cabeza, de ahí me tiraron al suelo y me patearon”, relató Cachay, detallando la agresión que recibieron.

Notas relacionadas
Kike Suero revela la identidad del único cómico ambulante famoso con quien llegó a enfrentarse físicamente: “Me arrepiento”

Kike Suero revela la identidad del único cómico ambulante famoso con quien llegó a enfrentarse físicamente: “Me arrepiento”

LEER MÁS
Capturan al hijo de Kike Suero por deuda de manutención y cómico pagó S/30.000 para salvarlo: “Empeñé mi alma”

Capturan al hijo de Kike Suero por deuda de manutención y cómico pagó S/30.000 para salvarlo: “Empeñé mi alma”

LEER MÁS
Kike Suero se convirtió en Alessia Rovegno en divertida parodia del Miss Universo en “JB en ATV”

Kike Suero se convirtió en Alessia Rovegno en divertida parodia del Miss Universo en “JB en ATV”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por permitir el mal corte de cabello de su hija: “¡Qué pasó, Dios mío!”

Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por permitir el mal corte de cabello de su hija: “¡Qué pasó, Dios mío!”

LEER MÁS
Jaime Bayly afirma que captura de Nicolás Maduro iba a ser en Nochebuena, pero Donald Trump cambió el plan ese mismo día: "Prefirió ordenar..."

Jaime Bayly afirma que captura de Nicolás Maduro iba a ser en Nochebuena, pero Donald Trump cambió el plan ese mismo día: "Prefirió ordenar..."

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Gisela Valcárcel muestra su casa de playa por primera vez y sorprende en redes con el antes y después: "Producto de su esfuerzo"

Gisela Valcárcel muestra su casa de playa por primera vez y sorprende en redes con el antes y después: "Producto de su esfuerzo"

LEER MÁS
Mónica Sánchez expresa su preocupación por el futuro de Venezuela bajo el gobierno de Donald Trump: "¿Eso es democracia?"

Mónica Sánchez expresa su preocupación por el futuro de Venezuela bajo el gobierno de Donald Trump: "¿Eso es democracia?"

LEER MÁS
Hermano de Christian Cueva conmueve con mensaje dedicado a los hijos de Pamela López: "Que este nuevo año me conceda volver a ver a mis sobrinos"

Hermano de Christian Cueva conmueve con mensaje dedicado a los hijos de Pamela López: "Que este nuevo año me conceda volver a ver a mis sobrinos"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela libera a otros 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Espectáculos

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Carlos Miguel y Orquesta cancelará próximas presentaciones tras ataque: "La indiferencia de las autoridades nos duele"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025