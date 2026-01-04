Kike Suero reveló que lleva más de tres años sin contacto con sus hijas.

Kike Suero reveló que lleva más de tres años sin contacto con sus hijas.

El cómico peruano Kike Suero manifestó que hace más de tres años no logra compartir tiempo con sus tres hijas, producto de su relación con Geraldine Quesada. Esta distancia ha generado un impacto emocional profundo en su vida diaria y profesional. Asimismo, precisó que actuará legalmente para obtener un régimen de visitas que le permita volver a compartir tiempo con sus pequeñas y restablecer la relación afectiva.

“No me dejan ver a mis hijas, ni por Navidad pude verlas o hablar con ellas; a pesar de que el juzgado archivó la denuncia que me hicieron y no tengo ningún impedimento. Ahora solo me queda actuar judicialmente para tener un régimen de visitas”, declaró el artista para Trome.

TE RECOMENDAMOS RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

Incidente en Gamarra y declaración de Kike Suero

El humorista también se refirió a un reciente conflicto durante una presentación en Gamarra, donde él y Cachay estaban realizando su clásico show cuando personal de serenazgo intervino para limitar la actividad.

Según relató Cachay: “Cuando volteamos Kike Suero ya no estaba, se quitó. Armó la bronca y se fue”, aclarando que, pese al malentendido, no hubo consecuencias mayores y que la situación se resolvió sin complicaciones graves.

Carrera de Kike Suero y vínculo con Cachay

Los comediantes se conocen desde finales de los años 90, cuando realizaban presentaciones al aire libre en la Plaza San Martín. Su talento los llevó a la televisión con 'Los reyes de la risa' en Panamericana Televisión, consolidando su popularidad en el humor peruano.

El 19 de agosto pasado, ambos denunciaron haber sido golpeados por fiscalizadores de La Victoria mientras se preparaban para su presentación en Gamarra. “Me dieron con un palo en la cabeza, de ahí me tiraron al suelo y me patearon”, relató Cachay, detallando la agresión que recibieron.