Cómico ‘Pompinchú’ en UCI por delicado estado de salud y su familia no pierde la esperanza

'Pompinchú' es uno de los cómicos ambulantes que aún se mantiene vigente en el mundo del humor, arrancando carcajadas a las nuevas generaciones. Sin embargo, actualmente atraviesa un momento difícil, ya que lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Santa Rosa, en Pueblo Libre.

Alonso Gonzales, nombre real del humorista que marcó una época en la televisión peruana entre las décadas de los 90-2000, padece de una fibrosis pulmonar, según informó su hermano, Ray, quien espera solo un milagro. Además, su hija mayor aseguró que necesita un trasplante de pulmón.

Hermano de 'Pompinchú' espera un milagro por el humorista

El hermano de 'Pompinchú' dio detalles sobre el deterioro en la salud del humorista. Contó que todo inició cuando fue operado con éxito de la cadera a inicios de marzo; sin embargo, tras recibir el alta, una bacteria habría afectado su sistema respiratorio, obligándolo a usar oxígeno las 24 horas y a regresar al centro médico.

No obstante, los doctores decidieron internarlo en UCI para estabilizarlo, debido a que su insuficiencia respiratoria se agravó. “Solo se espera un milagro”, señaló su hermano Ray, muy preocupado.

Hija de 'Pompinchú' revela que humorista necesita un trasplante de pulmón

La hija mayor de 'Pompinchú' grabó un video en el que afirmó que su padre necesita un trasplante de pulmón debido a la fibrosis pulmonar que enfrenta. “Sé que es complicado encontrar pulmones compatibles por el tamaño y la contextura de mi papá, pero creo que todo es posible si uno lucha por ello”, explicó la heredera del cómico, quien pidió que recen por él y se dirigió a los cibernautas para recolectar donaciones.

“Su salud sigue siendo grave, especialmente por los pulmones, que no están funcionando bien”, expresó. Además, contó que 'Pompin' mostró una leve mejoría, pero los especialistas aún no han dado garantías de una recuperación total.