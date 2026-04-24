HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE
Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE     Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE     Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE     
EN VIVO

Juntos por el Perú deja fuera a López Aliaga y define la segunda vuelta | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Cómico ‘Pompinchú’ en UCI por delicado estado de salud y su familia no pierde la esperanza

Cómico ambulante ‘Pompinchú’ se encuentra en estado crítico en el hospital Santa Rosa y sus familiares solicitan que recen por él.

El nombre real de 'Pompinchú' es Alonso Gonzales. Foto: Composición LR/Instagram.
El nombre real de 'Pompinchú' es Alonso Gonzales. Foto: Composición LR/Instagram.

'Pompinchú' es uno de los cómicos ambulantes que aún se mantiene vigente en el mundo del humor, arrancando carcajadas a las nuevas generaciones. Sin embargo, actualmente atraviesa un momento difícil, ya que lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Santa Rosa, en Pueblo Libre.

Alonso Gonzales, nombre real del humorista que marcó una época en la televisión peruana entre las décadas de los 90-2000, padece de una fibrosis pulmonar, según informó su hermano, Ray, quien espera solo un milagro. Además, su hija mayor aseguró que necesita un trasplante de pulmón.

PUEDES VER: Querida estrella de 'Los cómicos ambulantes' preocupa tras aparecer delicada de salud: "Luchándola"

lr.pe

Hermano de 'Pompinchú' espera un milagro por el humorista

El hermano de 'Pompinchú' dio detalles sobre el deterioro en la salud del humorista. Contó que todo inició cuando fue operado con éxito de la cadera a inicios de marzo; sin embargo, tras recibir el alta, una bacteria habría afectado su sistema respiratorio, obligándolo a usar oxígeno las 24 horas y a regresar al centro médico.

No obstante, los doctores decidieron internarlo en UCI para estabilizarlo, debido a que su insuficiencia respiratoria se agravó. “Solo se espera un milagro”, señaló su hermano Ray, muy preocupado.

PUEDES VER: Cómico ambulante ‘Pompin’ graba el preciso momento en que sujeto quiso robarle y lo enfrenta: “¿Qué te pasa?”

lr.pe

Hija de 'Pompinchú' revela que humorista necesita un trasplante de pulmón

La hija mayor de 'Pompinchú' grabó un video en el que afirmó que su padre necesita un trasplante de pulmón debido a la fibrosis pulmonar que enfrenta. “Sé que es complicado encontrar pulmones compatibles por el tamaño y la contextura de mi papá, pero creo que todo es posible si uno lucha por ello”, explicó la heredera del cómico, quien pidió que recen por él y se dirigió a los cibernautas para recolectar donaciones.

“Su salud sigue siendo grave, especialmente por los pulmones, que no están funcionando bien”, expresó. Además, contó que 'Pompin' mostró una leve mejoría, pero los especialistas aún no han dado garantías de una recuperación total.

Notas relacionadas
Cómico ambulante ‘Mayimbú’ protagoniza escandalosa pelea callejera y es separado a la fuerza

Cómico ambulante ‘Mayimbú’ protagoniza escandalosa pelea callejera y es separado a la fuerza

LEER MÁS
Querida estrella de 'Los cómicos ambulantes' preocupa tras aparecer delicada de salud: "Luchándola"

Querida estrella de 'Los cómicos ambulantes' preocupa tras aparecer delicada de salud: "Luchándola"

LEER MÁS
'La Casa de la Comedia' anuncia su cierre definitivo tras denunciar extorsión: "Nos duele esta decisión"

'La Casa de la Comedia' anuncia su cierre definitivo tras denunciar extorsión: "Nos duele esta decisión"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alejandra Baigorria impacta al mostrar cómo negocia con empresarios chinos tras su viaje a Asía: "Un poco de chamba"

Alejandra Baigorria impacta al mostrar cómo negocia con empresarios chinos tras su viaje a Asía: "Un poco de chamba"

LEER MÁS
Susy Díaz abandona su casa tras revelar que su hija Florcita no paga luz ni agua: "Que sea responsable"

Susy Díaz abandona su casa tras revelar que su hija Florcita no paga luz ni agua: "Que sea responsable"

LEER MÁS
Natalia Salas se sincera sobre su relación con su esposo Sergio Coloma tras enfrentar nuevamente el cáncer

Natalia Salas se sincera sobre su relación con su esposo Sergio Coloma tras enfrentar nuevamente el cáncer

LEER MÁS
Fabianne Hayashida, recordada participante de ‘Combate’, se casa por segunda vez y presume lujoso anillo de compromiso: “¡Me caso!”

Fabianne Hayashida, recordada participante de ‘Combate’, se casa por segunda vez y presume lujoso anillo de compromiso: “¡Me caso!”

LEER MÁS
Querida exreina de belleza habría sido asesinada por su suegra y esposo de víctima la confronta: "¿Qué hiciste, mamá?"

Querida exreina de belleza habría sido asesinada por su suegra y esposo de víctima la confronta: "¿Qué hiciste, mamá?"

LEER MÁS
Irma Maury, la querida Doña Nelly de ‘Al fondo hay sitio’, sorprendió en redes con publicación que alarmó a sus seguidores

Irma Maury, la querida Doña Nelly de ‘Al fondo hay sitio’, sorprendió en redes con publicación que alarmó a sus seguidores

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025